SG BBM-Frauen treffen in der 2. Pokalrunde auf HSV Solingen-Gräfrath

Neuzugänge 2017/18 Neuzugänge: Ines Ivancok, Charris Rozemalen, Nicole Roth Karolina Kudlacz-Gloc tragen in der Saison 2017/18 das Trikot der SG BBM

Die Handball Bundesliga Frauen (HBF) hat die 2. Runde im DHB-Pokal ausgelost. Der Deutsche Meister SG BBM Bietigheim muss beim Drittligisten HSV Solingen-Gräfrath antreten. Die zweite Mannschaft der SG BBM empfängt als Drittligist den Zweitligisten Kurpfalz Bären. Gespielt wird am 7. oder 8. Oktober.

Die U17-Europameisterin Lena Hausherr fungierte in der Geschäftsstelle der HBF als Losfee für die Auslosung zur zweiten Pokalrunde. Den beiden Bietigheimer Mannschaften bescherte die Dortmunder Nachwuchsspielerin hierbei interessante Aufgaben.

Große Freude herrscht beim Drittligisten aus Solingen. Der Deutsche Meister und Supercupsieger ist für den HSV ein Kracher. Der HSV Solingen-Gräfrath zog mit einem 31:24 Erfolg beim Oberligisten HC TuRa Bergkamen in die zweite Runde.

Die Kurpfalz Bären, vor der neuen Namensgebung unter anderem auch fünf Jahre als TSG Ketsch in der Handball Bundesliga Frauen, siegten in der ersten Pokalrunde mit 28:20 gegen den TSV Haunstetten. Keine leichte Aufgabe für die SG BBM II, die gegen den 2016 in die zweite Liga zurückgekehrten Kurpfalz Bären jedoch Heimrecht genießen. Die „Road to Stuttgart“, der neuen Heimat des OLYMP Final Four, wird am Wochenende 7./8. Oktober fortgesetzt.

Da für den Deutschen Meister an diesem Wochenende der Auftakt in die EHF-Champions League beim montenegrinischen Rekordmeister und zweifachen Champions-League-Sieger ZRK Buducnost angesetzt ist, wird die Partie beim HSV Solingen-Gräfrath voraussichtlich am 11. Oktober ausgetragen.