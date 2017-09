SG BBM Frauen zum Auftakt gegen Bayer Leverkusen

× Erweitern SG BBM Bietigheim-Bissingen

Der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF) startet an diesem Samstag in die neue Saison. Um 20 Uhr kommt es in der Ludwigsburger MHP-Arena zum Aufeinandertreffen zwischen dem frischgebackenen Sieger des Deutschen Supercups und dem zwölfmaligen Deutschen Meister TSV Bayer 04 Leverkusen.

Bereits in der Vorbereitung kam es im Halbfinale des Lotto-Cups Ende August zur Generalprobe mit den Rheinländerinnen. Diese konnte die SG BBM mit 17:12 für sich entscheiden und sich somit den Finaleinzug zum späteren Turniersieg sichern.

Die letzten beiden Begegnungen in der Liga waren am 18. Januar dieses Jahres, als sich die SG BBM-Mädels am elften Spieltag der vergangenen Saison zuhause deutlich mit 35:25 durchsetzen konnten. Drei Spieltage vor Spielzeitende, also am 24. Spieltag, konnte Bietigheim die Werkselfen auswärts mit 28:24 schlagen.

Trainer Martin Albertsen freut sich, dass es nach langer Vorbereitung endlich wieder losgeht mit der Handball Bundesliga Frauen und nimmt den ersten Saisongegner ernst: „Leverkusen hat sich gegenüber der vergangenen Saison klar gesteigert. Inzwischen gibt es dort auf jeder Position großes Potential, auch durch einige Nationalspielerinnen im Team. Leverkusen ist für mich also ganz klar eine der Mannschaften, die dieses Jahr oben mitspielen kann.“

Für den Saisonauftakt des Deutschen Meister der HBF in der MHP-Arena gibt es noch Karten in fast allen Kategorien. Diese sind sowohl im Vorfeld über Reservix unter www.reservix.de, als auch an der Abendkasse erhältlich.