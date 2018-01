SG BBM Kapitänin Kim Naidzinavicius bleibt bis 2020 in Bietigheim

× Erweitern Kim Naidzinavicius Kim Naidzinavicius hat Anfang 2018 ihren Vertrag bis 2020 verlängert.

Während das Jahr mit dem Auswärtssieg über den HC Rödertal sportlich gesehen bereits gut begonnen hat, gibt es für den Deutschen Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, auch abseits des Felds gute Neuigkeiten: Spielführerin Kim Naidzinavicius hat ihren Vertrag bis zum 30. Juni 2020 verlängert.

Die 23. IHF Handball-Weltmeisterschaft der Frauen war nur 140 Sekunden alt, als sich Nationalspielerin Kim Naidzinavicius im Auftaktspiel gegen Kamerun das linke Kreuzband riss. Für Nationalmannschaft, Verein und nicht zuletzt sie selbst ein großer Schock. Inzwischen befindet sich die Spielführerin und Leistungsträgerin der SG BBM Bietigheim aber auf dem Weg der Besserung. Bei ihrem langen und beschwerlichen Weg zurück auf das Feld, erfährt die Sympathieträgerin nun aber nochmals volle Rückendeckung ihres Vereins. Der Vertrag mit Kim Naidzinavicius wird um zwei Jahre bis Sommer 2020 verlängert.

Die Rückraumspielerin, die seit 2016 das Trikot der SG BBM trägt, ist glücklich über die Fortsetzung ihrer Zeit in Bietigheim: „Ich freue mich riesig darauf, auch weiterhin mit den Fans und dem Team an den gemeinsamen Zielen der SG BBM arbeiten zu können. Bis dahin heißt es für mich hart zu arbeiten, damit ich wieder gesund auf dem Handballfeld stehen kann.“

Auch SG BBM-Sportdirektor Gerit Winnen ist glücklich über die weitere Zusammenarbeit und den Genesungsprozess: „Kim Naidzinavicius hat sich hier in Bietigheim in den letzten anderthalb Jahren zu einer absoluten Führungsspielerin mit Weltklasseformat entwickelt. Sie hat großen Anteil an der rasanten Erfolgsgeschichte der SG BBM sowie der verlustpunktfreien Meisterschaft der Vorsaison. Sportlich, aber vor allem auch menschlich macht uns die Verlängerung von Kim sehr glücklich. Das verletzungsbedingte und überaus bittere WM-Aus steckt uns allen noch tief in den Knochen, aber unsere Kapitänin wird stark aus der Verletzungspause kommen, da sind wir uns alle sicher. Wir unterstützen sie in dieser Phase, wie wir nur können.“

Die Rehabilitation läuft indes nach Plan. Nachdem die Operation beim Kniespezialisten Dr. Heinz-Jürgen Eichhorn in Straubing ohne Komplikationen verlaufen ist, hat die Nummer 15 der SG BBM noch im Dezember ihr Reha-Programm aufgenommen. Wann Naidzinavicius wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Persönliches Ziel der Kapitänin ist es jedoch, Mitte des Jahres wieder gesund zu sein und voll eingreifen zu können.