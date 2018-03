SG BBM reist als klarer Außenseiter zum HC Vardar nach Skopje

× Erweitern Foto: Wolf-Sportfoto SGBBM Ludwigsburg, Deutschland 01. November 2017: CL - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Vipers Kristiansand

Bereits 48 Stunden nach dem Bundesligasieg gegen den VfL Oldenburg, kämpft die SG BBM Bietigheim in der ehf-Champions League wieder um Punkte. Beim Spitzenreiter der Hauptrundengruppe 2, dem HC Vardar Skopje, gehen die Frauen der SG BBM Bietigheim am morgigen Freitag (Anwurf 19 Uhr) jedoch als klarer Außenseiter in die Partie.

Mit einem deutlichen 29:19 Erfolg gegen den VfL Oldenburg feierte die SG BBM Bietigheim am Mittwochabend ihren ungefährdeten elften Saisonerfolg in der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Bereits am Donnerstagvormittag ging es für die Mannschaft von Trainer Martin Albertsen dann vom Flughafen Stuttgart in die mazedonische Hauptstadt Skopje.

Im Sport Center Jane Sandanski empfängt der letztjährige Champions League-Finalist die nach wie vor stark verletzungsgeplagte Mannschaft aus Bietigheim. Zwar kehrt Angela Malestein nach ihrem Nasenbeinbruch wieder zurück in den Kader des amtierenden Deutschen Meister, doch die SG BBM muss mindestens vier Wochen auf Charris Rozemalen verzichten. Die niederländische Rückraumspielerin ist am Montag nach einer Meniskusverletzung am rechten Knie operiert worden.

So sieht Trainer Martin Albertsen sein Team in Skopje als klarer Außenseiter.

„Der HC Vardar ist eine der stärksten Handballteams der Welt. Ihre Qualität haben sie bereits beim Hinspiel in Ludwigsburg eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Wir wollen uns aber mit einer konzentrierten und engagierten Leistung so teuer wie möglich verkaufen.“