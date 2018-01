SGBBM Frauen auch gegen Mannschaft der Stunde erfolgreich

× Erweitern SG BBM Bietigheim-Bissingen

Mit einem 33:26 (14:15)-Sieg über die HSG Bad Wildungen Vipers gewinnt der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, sein erstes Heimspiel im neuen Jahr. Mit dem Erfolg über die Vipers hält die Erfolgssträhne der Bietigheimerinnen an und die Ambitionen des Teams wurden einmal mehr untermauert.

Nach drei Vertragsverlängerungen und der Verpflichtung von Nationaltorhüterin Dinah Eckerle, wollte man nun auch sportlich weiterhin für positive Schlagzeilen sorgen. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres startete das Team von Trainer Martin Albertsen vor 674 Zuschauern in der Bietigheimer Halle am Viadukt engagiert in die Partie. Bis zur siebten Minute gelang es den Bietigheimerinnen durch Karolina Kudlacz-Gloc mit 5:2 in Führung zu gehen. Daraufhin kamen die mutig und körperbetont aufspielenden Gäste aus Bad Wildungen zurück und konnten in der 13. Minute erstmals in Führung gehen (7:8). Die von technischen Fehlern geprägte Partie blieb ausgeglichen und eng umkämpft, ehe es beim Spielstand von 14:15 in die Pause ging.

Die SGBBM-Ladies starteten gut in Durchgang zwei und konnten die Führung durch Charris Rozemalen und Mille Hundahl postwendend zurückerobern (16:15). Mit deutlich veränderter Körpersprache, präsentierte sich der Deutsche Meister fortan aggressiver in der Abwehr und entschlossener vor dem Tor. So gelang es Fie Woller in der 49. Minute zu treffen und ihr Team erstmalig mit sechs Toren Abstand in Führung zu bringen (26:20), ehe Angela Malestein in der 56. Minute zum 31:23 ausbauen konnte. Dieser Vorsprung sollte der SG BBM letztlich reichen, um nach Steigerung in Durchgang zwei den ersten Heimsieg des neuen Jahres einzufahren.

SGBBM-Coach Martin Albertsen zieht ein positives Fazit: „In der ersten Halbzeit taten wir uns schwer. Mit der Teamleistung und dem Charakter in der zweiten Halbzeit bin ich aber sehr zufrieden. Es liegen nun harte Wochen vor uns, wo vor allem auch mentale Stärke gefragt ist.“

Am Samstag, den 27. Januar, geht es im ersten Hauptrundenspiel der EHF-Champions League weiter. Ab 14 Uhr ist die SG BBM dann beim Thüringer HC zu Gast. In der Liga kommt es in der Ludwigsburger MHP-Arena am 07.02.2018 ab 19:30 zum schwäbischen Derby und Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen (HBF) gegen die TUS Metzingen. Tickets für die Partien sind noch unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: F. Woller 8 (3), Malestein 5, Kudlacz-Gloc 5, Rozemalen 5, Hundahl 4, Schulze 2, Biltoft 1, Lauenroth 1, Smeets 1, C. Woller 1