SGBBM Frauen machen Einzug ins OLYMP Final4 perfekt

Mit einem 31:26 (13:11)-Sieg über den Thüringer HC gewinnt der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, das DHB-Pokal-Viertelfinale. Mit dem Erfolg über den Pokalsieger von 2011 und 2013 ziehen die Bietigheimerinnen zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte ins OLYMP Final4 ein.

Der Stachel saß tief, als der Thüringer Handball Club Ende Oktober des vergangenen Jahres die lange Siegesserie der Bietigheimerinnen beendete. Entsprechend motiviert gingen die Gäste gegen die favorisierten Thüringer daher ins DHB-Pokal-Viertelfinale. Tatsächlich kam der Deutsche Meister vor knapp 2000 Zuschauern in der stimmungsgeladenen Wiedigsburghalle in Nordhausen gut in die Partie und führte nach zehn Minuten bereits mit 7:2. Wenngleich die Gastgeberinnen eine leichte Schwächephase der SG BBM sofort ausnutzen und verkürzen konnten, zogen die Gäste rechtzeitig wieder davon. Mit einer 13:11-Führung ging es demnach in die Halbzeit.

Die SGBBM-Ladies knüpften an die gute erste Hälfte an und konnten sich im zweiten Durchgang sogar noch steigern: Bis zur 40. Minute gelang es den Vorsprung auf 21:14 ausbauen. Besonders die gut aufgelegte Torfrau Valentyna Salamanka und die beiden Außen-spielerinnen Fie Woller und Angela Malestein ragten mit bestechenden Quoten aus der bisher besten Saisonleistung ihrer Mannschaft heraus. Auch im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte gelang es dem Thüringer HC nicht mehr das Ruder zu übernehmen, da die SG BBM dagegenhielt und ihre Chancen nutzte. Somit konnte man nach konzentrierter Leistung über die vollen 60 Minuten den Thüringer HC schlagen und verdient ins OLYMP Final4 einziehen.

SG BBM Trainer Martin Albertsen freut sich über den Erfolg über den THC: „Wir haben heute mit guter Ausstrahlung und hoher Cleverness gespielt. Wir hatten zudem eine gute Kontrolle über das komplette Spiel und eine starke Abwehr- und Torhüterleistung. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung der Mädels und glücklich über den Einzug ins OLYMP Final4.

Bereits nächsten Samstag geht es in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) weiter. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die SGBBM-Ladies in der Bietigheimer Halle am Viadukt die HSG Bad Wildungen. Tickets für die Heimpremiere sind noch in verschiedenen Kategorien unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: Malestein 10, F. Woller 7, Rozemalen 6, C. Woller 5, Ivancok 1, Schulze 1, Kudlacz-Gloc 1