SGBBM Frauen müssen Auswärtspunkt teuer bezahlen

Mit einem 26:26 (13:9)-Unentschieden trennt sich der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, von den Handball Damen der Dortmunder Borussia. Neuzugang Anna Loerper spielte dabei von Beginn an und überzeugte gleich im ersten Match mit einer engagierten Leistung und fünf Toren.

Nach der Verpflichtung von Spielmacherin Anna Loerper wollten die Bietigheimerinnen ihrer neuen Teamkollegin unbedingt ein erfolgreiches Debut verschaffen. Nach nur 90 Sekunden ereilte den von Verletzungen ohnehin schon gebeutelten Deutschen Meister jedoch gleich eine echte Hiobsbotschaft: Ausgerechnet Geburtstagkind Angela Malestein zog sich infolge eines überharten Foulspiels einen Nasenbeinbruch zu und musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden. Die 13:9-Halbzeit-Führung des BVB wurde dabei zur Nebensache.

Dennoch ging es auch an diesem Abend um zwei wichtige Punkte. Körperbetont aufspielende Dortmunderinnen, um die starke Torfrau Clara Woltering, verlangten den Gästen alles ab. Selbige Torfrau machte in der 41. Minute jedoch eher negativ auf sich aufmerksam, nachdem sie aufgrund einer Unsportlichkeit vom Schiedsrichtergespann umgehend disqualifiziert wurde. In der Folge holten die Bietigheimer die zwischenzeitliche 6-Tore Führung des BVB Tor für Tor auf. Letztlich sollte es beim Unentschieden bleiben, das die Bietigheimer aber nach hartem Kampfspiel und der Verletzung von Außenspielerin Angela Malestein teuer bezahlen mussten.

SG BBM-Trainer Martin Albertsen ist enttäuscht nach der Partie gegen den BVB: „Ich bin sehr traurig darüber, dass wir heute Angela Malestein verloren haben. Dortmund hat mit einer sehr aggressiven Abwehr überhart gespielt. Dennoch müssen wir es als Gewinnermannschaft schaffen das Spiel auch so zu entscheiden. Das haben wir heute leider nicht geschafft.“

Am Samstag, den 4. Februar, geht es im zweiten Hauptrundenspiel der EHF-Champions League weiter. Ab 17 Uhr empfängt die SG BBM in der Ludwigsburger MHP-Arena dann das mazedonische Spitzenteam HC Vardar. In der Liga kommt es am 7. Februar, abermals in der MHP-Arena, ab 19:30 zum schwäbischen Derby gegen die TUS Metzingen. Tickets für die Partien sind noch unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: Kudlacz-Gloc 7 (5), Loerper 5 (3), Rozemalen 4, Lauenroth 3, Hundahl 3, Schulze 2, Malestein 1, Smeets 1

