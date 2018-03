SGBBM Frauen schlagen Neckarsulm im schwäbischen Derby

× Erweitern SG BBM Bietigheim-Bissingen

Mit einem 26:20 (14:7)-Sieg gewinnt der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, das schwäbische Derby gegen die Neckarsulmer Sportunion.

Beim Erfolg über die NSU gab die niederländische Außenspielerin Angela Malestein nach Nasenbeinbruch ein überzeugendes Comeback und traf dabei drei Mal.

Den besseren Start erwischten vor 720 Zuschauern in der Bietigheimer Halle am Viadukt die Gäste aus Neckarsulm, die in der Anfangsphase prompt doppelt erfolgreich waren (0:2). Die SG BBM kämpfte sich daraufhin in die Partie und konnte in der neunten Minute durch Fie Woller erstmalig in Führung gehen (4:3). Nach 15 Minuten traf Angela Malestein, die nach Nasenbeinbeinbruch ihr Comeback gab, gleich mit ihrer ersten Aktion für den Deutschen Meister (8:3). Die niederländische Nationalspielerin war es auch, die per sehenswertem Dreher in der 23. Minute zum 12:5 nachlegte, ehe es beim Stand von 14:7 in die Pause ging.

Auch im zweiten Durchgang erwischten die Gäste den besseren Start und konnten bis zur 36. Minute auf 14:12 verkürzen. In dieser Phase provozierten körpertont spielende Gäste immer wieder technische Fehler der SG BBM. Die Hausherrinnen steckten aber nicht auf und bauten ihre Führung bis zur 43. Minute wieder auf 20:14 aus. In der 53. Minute konnte sich SGBBM-Torfrau Tess Wester dann gleich doppelt auszeichnen: Erst parierte sie einen Siebenmeter, Sekunden später den anschließenden Nachwurf. Dies sollte die letzte spektakuläre Szene sein, in einem Derby, das der Deutsche Meister letztlich souverän für sich entscheiden konnte.

Für SGBBM-Coach Martin Albertsen bilanziert: „Natürlich bin mit Phasen der zweiten Halbzeit nicht so glücklich. Was zählt sind aber die zwei Punkte. Jetzt liegt der Fokus auf Blomberg.“