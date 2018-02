SGBBM Frauen unterliegen HC Vardar nach großem Kampf

Mit einer 26:38 (14:16)-Heimniederlage gegen den mazedonischen Serienmeister und letztjährigen Champions League-Finalisten HC Vardar, verliert der Deutsche Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, auch das zweite Hauptrundenspiel der EHF Champions League. Trotz starker Leistung in Durchgang eins gelang es letztlich nicht den großen Favoriten aus Mazedonien zu bezwingen.

Nach der knappen Niederlage im ersten Hauptrundenspiel beim Thüringer HC, wollte sich der Deutsche Meister gegen hochfavorisierte Gäste aus Mazendonien teuer verkaufen. Vor den Augen des russischen Nationaltrainers der Männer und sportlichen Leiters des HC Vardar, Eduard Kokscharow, gingen die SG BBM-Ladies vor 1581 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena motiviert in die Partie. Dabei startete die SG BBM bärenstark und führte nach 14 Minuten verdient mit 8:6. Offensiv fanden die Gäste keine Lücke, gegen starkes Überzahlspiel der SG BBM keine Mittel. Demnach lagen die Gastgeberinnen zur Pause nur knapp zurück.

Der Favorit aus Vardar erwischte den besseren Start in Durchgang zwei und führte nach 35 Minuten mit 15:21. Was in der ersten Halbzeit noch spielerisch gelang, wurde in den zweiten 30 Minuten zunehmend schwerer. Dennoch hielten dünn besetzte Hausherrinnen weiter tapfer dagegen und kamen durch Antje Lauenroth nach 44 Minuten zum 20:25. Daraufhin drehte der Favorit jedoch auf, kam zu einfachen Toren und führte bis zur 55. Minute mit 13 Treffern. Dieser Vorsprung sollte dem Champions League-Finalisten von 2017 somit reichen, den mutig aufspielende Bietigheimerinnen vor allem in der ersten Halbzeit lange ärgern konnten.

SG BBM-Trainer Martin Albertsen zeigt sich zufrieden: „Am Ende ist das Ergebnis leider etwas zu hoch ausgefallen. Dennoch haben wir vor allem in der ersten Hälfte ein ganz starkes Spiel gegen eine klasse Mannschaft gemacht. Dafür gibt es ein großes Lob an meine Mädels!“

Am Mittwoch, den 7. Februar geht es weiter in der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Dann empfängt der Deutsche Meister im schwäbischen Derby die TUS Metzingen. Los geht es um 19:30 Uhr in der Ludwigsburger MHP-Arena. Tickets für die Partie sind noch in verschiedenen Kategorien unterreservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: Rozemalen 9, Lauenroth 6, Kudlacz-Gloc 4, Schulze 3, Smeets 2, Biltoft 1, Ivancok 1

