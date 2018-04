SGBBM Frauen verlieren Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen

Bietigheim Handball

Mit einer 23:26 (7:9)-Niederlage verliert der Deutsche Meister, die SG BBM Bietigheim, das Spitzenspiel der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Insgesamt 1880 Zuschauer in der Ludwigsburger MHP-Arena bildeten die Bundesligarekordkulisse und sahen bis zur letzten Sekunde ein hochdramatisches Duell zwischen Tabellenführer und Verfolger.

Beide Teams starteten vor 1880 Zuschauern in der Ludwigsburger MHP-Arena nervös in die Partie. Zwar konnten die Gastgeberinnen den Torreigen eröffnen, der Thüringer HC drehte das Spiel aber bis zur 6. Minute auf 2:4. Daraufhin taten sich beide Mannschaften schwer Lücken im kompakten Defensivverbund des Gegners zu finden. Entsprechend torarm blieb die Partie – 4:6 nach 20 Minuten. Während die SG BBM eine grandiose Defensivleistung bot, fehlte vorne das Fortune im Abschluss. Den zwischenzeitlichen Vorsprung der Thüringerinnen von 5:9 konnten Hundahl und Loerper dennoch kurz vor der Halbzeitpause auf 7:9 verkürzen.

Die SG BBM erwischte einen Start nach Maß und ging in Folge eines 4:0-Laufes in der 34. Minute durch Mille Hundahl wieder in Führung (11:10). Anna Loerper baute diese ihrem Tor zum 15:13 in der 42. Minute sogar noch aus. Spätestens nun waren die Hausherrinnen im Spiel und es entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe. Unrühmliche Höhepunkte des Duells waren schließlich noch zwei rote Karten kurz vor Schluss: Zuerst gegen Luisa Schulze (58.), eine Minute später gegen THC-Spielerin Anika Niederwieser. Letztlich brachte der THC die Führung aber über die Zeit und konnte das umkämpfte Duell für sich entscheiden.

Für SGBBM-Coach Martin Albertsen bilanziert: „Wir haben heute leider die erste Halbzeit verschlafen. In der zweiten Halbzeit haben wir eine tolle Reaktion gezeigt. Leider konnten wir in den entscheidenden Situationen aber nicht treffen und haben am Ende den Fokus verloren.“

Weiter geht es für die SG BBM am Samstag, den 7. April 2018 um 19:30 Uhr in der Handball Bundesliga Frauen (HBF), wenn der Deutsche Meister im schwäbischen Derby bei der TUS Metzingen gastiert. Das nächste Heimspiel ist abermals ein Derby: Am 14. April kommt es um 19 Uhrin der Bietigheimer Viadukthalle zum Aufeinandertreffen mit den Schwabenhornets des TV Nellingen. Tickets sind unter reservix.de und allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.

Tore: Loerper 10 (5), Hundahl 4, Kudlacz-Gloc 4, F. Woller 2, Lauenroth 1, Schulze 1, Malestein 1