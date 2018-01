SGBBM Frauen wollen ins OLYMP Final4 einziehen

× Erweitern SG BBM Bietigheim

Nach dem erfolgreichen Start ins neue Jahr, geht es für den Deutschen Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, nun auch im DHB-Pokal weiter. Im Viertelfinale des Wettbewerbs kämpfen die Bietigheimerinnen an diesem Sonntag um 14 Uhr beim Tabellenführer der HBF, dem Thüringer HC, um den Einzug ins OLYMP Final4.

Die Freude war groß im Bietigheimer Lager, als man zu Beginn der Woche die Vertrags-verlängerung mit Spielführerin Kim Naidzinavicius bekannt geben konnte. Die Kapitänin fällt mit ihrer Verletzung am linken Kreuzband jedoch auch weiterhin aus, weshalb der Deutsche Meister seine kommenden Aufgaben ohne sie bestreiten muss. Bereits diesen Sonntag geht es im Viertelfinale des DHB-Pokals um 14 Uhr in der Salza-Halle in Bad-Langensalza gegen den Thüringer HC. Zweifelsohne das Spitzenspiel dieser Runde, empfängt doch der Tabellenführer aus dem Freistaat den Tabellenzweiten aus dem Ländle.

Der THC, Pokalsieger von 2011 und 2013, schaltete nach einem Freilos in Runde 1 erst die Ibbenbürener Sportvereinigung aus, ehe er im Achtelfinale des Wettbewerbs die HSG Blomberg-Lippe schlagen konnte. Im letzten Jahr war für die Thüringer im Halbfinale des OLYMP Final4 gegen die TUS Metzingen Schluss. In der Liga steht die Mannschaft von Trainer Herbert Müller derzeit mit 18:2 Punkten nach zehn Spielen auf dem ersten Tabellenrang. Im letzten Ligaspiel musste der Spitzenreiter jedoch eine unerwartete 27:30 Niederlage bei den Bad Wildungen Vipers verkraften.

Nach der 22:29 Niederlage der SG BBM Ende Oktober im Ligaspiel in Thüringen, liegt die Favoritenrolle klar bei den Gastgebern. Die SG BBM Bietigheim reist jedoch hoch motiviert nach Bad Langensalza und will unbedingt in das OLYMP Final4 2018 in Stuttgart einziehen.

SG BBM Trainer Martin Albertsen freut sich auf die Partie: „Das Spiel beim THC wird für uns zu einer Herkulesaufgabe. Zu Hause ist Thüringen der klare Favorit. Wir müssen sehr clever agieren, um die Überraschung zu erreichen. In den letzten Spielen hat unser Team überzeugt. Die Mädels waren aggressiv, hatten viel Bewegung mit und ohne Ball und hatten auch bei den ganzen Ausfällen der letzten Wochen immer den Glauben an sich selbst. Das kann uns auch am Sonntag zum Erfolg führen. Wir wollen ins OLYMP Final4 und die Sensation beim THC schaffen."

Nach der DHB-Pokal Partie beim Thüringer HC geht es bereits eine Woche später, am Samstag, den 20. Januar, in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) weiter. Im ersten Heimspiel des neuen Jahres empfangen die SGBBM-Ladies dann in der Bietigheimer Halle am Viadukt die THC-Bezwinger der Bad Wildungen Vipers. Tickets für die Heimpremiere 2018 sind noch in verschiedenen Kategorien unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.