SGBBM Frauen zum Rückrundenauftakt in Leverkusen gefordert

Nach den intensiven letzten Wochen und einer kurzen Spielpause, geht es für den Deutschen Meister der Handball Bundesliga Frauen (HBF), die SG BBM Bietigheim, an diesem Sonntag in der Liga weiter. Im Auswärtsspiel beim TSV Bayer 04 Leverkusen kämpfen die SG BBM Frauen ab 16 Uhr in der Leverkusener Ostermann-Arena um Punkte.

Die Hinrunde der Handball Bundesliga Frauen (HBF) ist vorbei. Nach 13 Spielen und 22:4-Punkten grüßt der Deutsche Meister aktuell vom zweiten Tabellenrang, in unmittelbarer Entfernung zur Tabellenspitze. Aus Bietigheimer Sicht ist diese Platzierung in Anbetracht der aktuellen personellen Situation und der Dreifachbelastung aus Liga, Pokal und Champions League mehr als zufriedenstellend. In der ersten Rückrundenpartie, trifft das Team von Martin Albertsen nun auswärts auf den zwölfmaligen Deutschen Meister TSV Bayer 04 Leverkusen.

Zur letzten Auseinandersetzung mit den „Werkselfen“ kam es am ersten Spieltag der aktuellen Saison. Damals gastierte das Team von Trainerin Renate Wolf in der Ludwigsburger MHP-Arena und zog beim 24:20-Erfolg der Bietigheimerinnen nach engagiertem Auftritt letztlich den Kürzeren. In der Liga stehen die Schwarz-Roten in der aktuellen Spielzeit mit 13:13 Punkten auf dem neunten Tabellenrang.

Mit Anna Loerper, Antje Lauenroth und Luisa Schulze weilten gleich drei Spielerinnen der SG BBM in dieser Woche bei einem Lehrgang der deutschen Handball-Nationalmannschaft unter dem neuen DHB-Nationaltrainer Henk Groener.

SGBBM-Coach Martin Albertsen erwartet im Rheinland eine schwere Partie: „Leverkusen hat ein richtig gute Defensive und ist sehr Heimstark. Ich erwarte ein genauso schwieriges Spiel wie zuletzt bei unserer Begegnung in Dortmund.“

Nach dem Auswärtsspiel in Leverkusen folgt für die SG BBM am Mittwoch, den 21. Februar gleich die nächste Partie in der Fremde. Im schwäbischen Derby treten die Bietigheimerinnen bei Frisch Auf Göppingen in der EWS-Arena in Göppingen an. Anwurf ist um 19:30 Uhr. Danach geht es am 25.02. im Champions League Spiel gegen den Thüringer HC vor eigener Kulisse weiter. Anwurf im innerdeutschen Duell ist um 17 Uhr in der Ludwigsburger MHP-Arena. Tickets für diese Partie sind unter reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstätten erhältlich.