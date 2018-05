OLYMP Final4: Team-Vorstellung

Der Countdown läuft: In weniger als drei Wochen ist es so weit und die "Letzten Vier" kämpfen wieder um den DHB-Pokal - doch das zum ersten Mal in der Stuttgarter Porsche-Arena.

Am 19. und 20. Mai feiert die Handball Bundesliga Frauen (HBF) mit dem OLYMP Final4 Premiere in der baden-württembergischen Landeshauptstadt. Grund genug, um einen genaueren Blick auf die antretenden vier Teams zu werfen. Den Anfang macht der letztjährige Meister: SG BBM Bietigheim.

Verlustpunktfreier Deutscher Meister im letzten Jahr, in diesem Jahr frisch entthront durch den Thüringer HC. Doch die SG BBM kann mit der erfolgreichen erstmaligen Teilnahme an der EHF Champions League, wo sie gegen Teams wie Kristiansand, Buducnost und Budapest bestanden und sich bis in die Hauptrunde spielten, sowie einem aktuellen zweiten Platz vor Buxtehude dennoch auf eine durchaus positive Saison zurückblicken.

Mit einem starken Team, gespickt durch die Neuzugänge Charris Rozemalen (VOC Amsterdam), Ines Invancok von den österreichischen MGA Fivers, Cecilie Woller (Ajax København) sowie Karolina Kudlacz-Gloc und Nicole Roth vom HC Leipzig ist die Mannschaft um Trainer Martin Albertsen in die Saison gestartet. Doch schon bald darauf mussten die Schwäbinnen durch die Pause der schwangeren Maura Visser, den bitteren Kreuzbandriss von Nationalspielerin Kim Naidzinavicius während der Heim-WM im Dezember sowie die Freistellung von Susann und Nina Müller auf wichtige Schlüsselspielerinnen verzichten - Verluste, die man nur mit dem Transfer-Coup der Saison wegstecken kann: Im Januar ließ sich das BBM-Management nicht lange bitten, als die bis dato für den Konkurrenten und OLYMP Final4-Halbfinalgegner, TuS Metzingen, spielende Anna Loerper per sofort einen neuen Verein suchte.

Im OLYMP Final4 werden die Bietigheimerinnen auf eben jene Metzingerinnen treffen, dem anderen schwäbischen Lokalmatador. Gleich am Samstag im zweiten Halbfinale wird es zum Süd-Derby zwischen den beiden Teams kommen. Im vergangenen Jahr konnten sie sich im Turnier um den Pokal noch aus dem Weg gehen, doch die beiden Liga-Begegnungen in der laufenden Saison wusste Bietigheim jeweils knapp mit nur einem Tor Differenz für sich zu entscheiden - Hochspannung im Halbfinale ist also garantiert!

Der Weg ins OLYMP Final4

Runde 2: 04.10.2017

HSV Solingen-Gräfrath - SG BBM Bietigheim 16 : 41

Runde 3: 05.11.2017

Borussia Dortmund - SG BBM Bietigheim 25 : 29

Runde 4: 14.01.2018

Thüringer HC - SG BBM Bietigheim 26 : 31

Halbfinale: 19.05.2018

SG BBM Bietigheim - TuS Metzingen

OLYMP Final4

Samstag, 19. Mai 2018

15.00 Uhr: Halbfinale 1 - HSG Bad Wildungen Vipers vs. VfL Oldenburg

17.30 Uhr: Halbfinale 2 - SG BBM Bietigheim vs. TuS Metzingen

Sonntag, 20. Mai 2018

12.30 Uhr: Spiel um Platz 3

15.00 Uhr: Finale