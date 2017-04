Sparkassen CHALLENGE HEILBRONN powered by Audi erstmals mit einer Firmenstaffel-Wertung

× Erweitern Sparkassen Challenge Heilbronn

Im Rahmen der Sparkassen Challenge Heilbronn powered by Audi gibt eserstmals einen offiziellen Firmenstaffel Triathlon .Die Herausforderung: Schwimmen, Radfahren oder Laufen – fast jeder trautsich zumindest eine dieser Disziplinen zu. Aber alles drei auf einmal? Das istfür die meisten ein Ding der Unmöglichkeit.

Genau das nehmen dieVeranstalter zum Anlass, einen neuen Wettbewerb aus der Taufe zu heben.Was einer alleine nicht schafft, schafft man zusammen im Teamwork.“ DieIdee dahinter war die Lösung eines Alltagsproblems, vor dem fast jeder steht.Wie viele Dinge gehen wir im Alltag – zum Beispiel im Beruf – nicht an, weiluns die Aufgabe zu groß scheint? Die Firmenstaffel bietet hierauf daseinfachste und vielleicht beste Rezept: „Dann macht es eben gemeinsam! ImTeam ist alles möglich! So wird Teamleistung erlebbar“. Ineiner Firmenstaffel kann jeder seine individuelle Stärke einbringen.Zusätzlich bietet die Firmenstaffel auch die größtmögliche Flexibilität. Die dreiDisziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen können sich dieFirmenstaffelteilnehmer frei untereinander aufteilen. Auch die Streckenlängender Challenge Heilbronn sind frei wählbar.Jede Firmenstaffel kann bei der Anmeldung entscheiden, ob sie

auf der Sprintdistanz (0,5 km Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 kmLaufen),

auf der Olympischen Distanz (1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren,10 km Laufen) oder

sogar auf der Mitteldistanz (1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren, 21km Laufen)

antreten will. Ebenso können die Staffelmitglieder die drei Disziplinen bei derAnmeldung frei untereinander aufteilen. So kann zum Beispiel auch einerzwei von drei Disziplinen übernehmen und damit als Duo an den Start gehen.Am Ende gibt es eine zusätzliche Firmenstaffelwertung. Hierbei zählt jedergeschwommene, gefahrene und gelaufene Kilometer aller von ihnengemeldeten Teams. Die Firma, die die meisten geschwommenen,gefahrenen und gelaufenen Kilometer zurückgelegt hat, gewinnt mit seinenTeilnehmern eine Besichtigung und Führung beim langjährigen regionalenBier-Sponsor der Veranstaltung, der Brauerei Distelhäuser.Weitere Informationen und die Anmeldung stehen unter www.challengeheilbronn.de zur Verfügung.