× Erweitern Spatenstich für die neue Boulderhalle

Pünktlich um 11:00 Uhr am 22. Januar 2018 ist es soweit: Mit dem Spatenstich erfolgt der Baustart für unsere Boulderhalle.

Bevor zum Spaten gegriffen wird, begrüßt der Vorstandssprecher unserer Sektion, Bernd Bührer, die anwesenden Gäste.

Er erinnert an die Einweihung der Kletterhalle „diekletterarena“ im Jahr 2002, als die Sektion Heilbronn des DAV eine der ersten Sektionen war, die eine große Kletterhalle bauten. Die Jahr für Jahr steigenden Nutzerzahl, in 2017 66.000, machen Investitionen in die Zukunft notwendig.

Die Baumaßnahmen sind dreigeteilt: die Boulderhalle, der neue Kletterturm (wobei unser Turm in Böckingen selbstverständlich weiter bestehen bleibt) sowie Investitionen in die Geschäftsstelle und die Einrichtung einer Alpinstube.

Bernd Bührer begrüßt u.a. den Heilbronner OB Harry Mergel und die MdL Rainer Hinderer und Nico Weinmann. Er bedankt sich ausdrücklich bei den Mitgliedern, die die neuen Projekte mittels Mitgliederdarlehen und Spenden unterstützen und bei den Sponsoren.

OB Harry Mergel freut sich in seinem Grußwort, dass durch die Investitionen in neue Kletteranlagen die Stadt Heilbronn insbesondere für junge Menschen noch attraktiver wird. Er ist sicher, dass damit der Freizeitwert der Stadt steigt. Er erwähnt auch die Partnerschaft, die die BUGA-Gesellschaft mit dem DAV eingeht, um bei der Bundesgartenschau 2019 ein attraktives Kletterangebot zu machen.

Nach den beiden Grußworten erfolgt der eigentliche Spatenstich. Danach haben die Besucher bei Getränken und Schnitzelweck Zeit, sich in der kletterarena näher über die Bauvorhaben zu informieren.