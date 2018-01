Sportfreunde Schwäbisch Hall holen beim ebm-papst Hallenmasters den Turniersieg

× Erweitern Foto: Sandra Kuberski | ebm-papst Sportfreunde Schwäbisch Hall Die Sportfreunde Schwäbisch Hall bejubeln ihren Sieg beim regionalen Turnier des ebm-papst Hallenmasters 2018.

Eng ging es beim regionalen Turnier des ebm-papst Hallenmasters am Sonntag,

7. Januar 2018 zu. Am Ende setzten sich in der sehr gut besuchten Gerhard-Sturm-Halle die Sportfreunde Schwäbisch Hall durch. Im Finale besiegten sie im Verbandsliga-Duell den FSV Hollenbach mit 3:1. Der FSV verpasste damit den dritten Sieg in Folge.

„Die Jungs haben es gut gemacht“, lobte Sportfreunde-Abteilungsleiter Eberhard Döring. „Nach dem ersten Spiel, dem Derbysieg gegen Ilshofen, hatten sie einen Durchhänger. Aber als es darauf ankam waren sie wieder da.“ Auch das Turnierfazit von Kai Halter, Marketingleiter von ebm-papst, fiel positiv aus. „Für einen Sonntag war die Halle super besucht. Wir versuchen ja auch das Niveau mit Landes- und Verbandsligisten zu halten. Von Veranstalter-Seite sind wir somit rundum zufrieden.“

Schon in der Gruppenphase war es spannend bis zum Schluss: Wegen eines Tores schaffte beispielsweise der VfR Gommersdorf den Einzug ins Viertelfinale und ließ die punktgleichen TSV Ilshofen und TSG Öhringen hinter sich. Alle kamen auf fünf Zähler. Dabei gelang den Gommersdorfern kein Sieg. Der nordbadische Verbandsligist spielte fünf Mal Unentschieden. In Gruppe A kamen der SV Königshofen sowie der SV Osterburken nicht über die Vorrunde hinaus.

So spannend und umkämpft wie das Turnier begonnen hatte, ging es im Viertelfinale weiter. Keines davon wurde in der regulären Spielzeit entschieden. Alle vier gingen ins Neunmeterschießen. SpVgg Gröningen-Satteldorf, SV Mulfingen, FSV Hollenbach und Sportfreunde Schwäbisch Hall hießen die Sieger. Schluss war für den VfR Gommersdorf, den FV Lauda, den TSV Crailsheim und den TSV Pfedelbach. Keine Mühe hatte der FSV Hollenbach dann beim 4:0 im Halbfinale gegen Gröningen-Satteldorf. In der Gruppenphase endete das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams noch 1:1. Mit den Sportfreunden Schwäbisch Hall, die sich durch ein 4:1 gegen den Gastgeber Mulfingen qualifizierten, zog dann ein zweiter Verbandsligist ins Finale ein. Der einzige Bezirksligist im Feld der Verbands- und Landesligisten spielte ein sehr gutes Turnier und landete auf Rang drei. Im Spiel um Platz drei besiegten die Mulfinger die SpVgg Gröningen-Satteldorf mit 2:1.

„Es war super“, meinte auch Marcel Baumann, Spielertrainer des FV Lauda. Sein Team landete in der Endabrechnung auf Rang sechs. „Wir haben etwas gebraucht, bis wir reingekommen sind. Dann haben wir fast das Niveau erreicht, das wir in der Halle spielen können. Schade, dass wir im Viertelfinale schon raus sind. Aber ein Neunmeterschießen ist immer Glückssache.“ Seine Mannschaft schied gegen den Gastgeber und damit gegen das klassenniedrigste Team aus. Wenn das Feld insgesamt so ausgeglichen ist wie dieses Jahr beim regionalen Turnier des ebm-papst Hallenmasters, kann es eben auch mal ganz knapp zugehen.