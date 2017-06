Sporthighlight in Waldenburg

× Erweitern Ziehl-Abegg Triathlon

Schwimme stark, radle schnell und laufe, um zu gewinnen – heißt es wieder für die 300 Einzelstarter und Staffelteams, die beim 28. ZIEHL-ABEGG-Triathlon und 14. Staffel-Triathlon am 16. Juli in Waldenburg an den Start gehen.

Schwimmen, Radfahren, Laufen – der ZIEHL-ABEGG-Triathlon geht am 16. Juli in eine neue Runde. Entweder einzeln oder im Team müssen dann 500 Meter geschwommen, 20 Kilometer Rad gefahren und 5 Kilometer gelaufen werden. Bei der Staffel stehen dabei vor allem der Spaß und der Teamgeist im Vordergrund, so die Organisatorin Karin Bach.

Traditions-Event

Seinen Ursprung hat der heutige ZIEHL-ABEGG-Triathlon in Kocherstetten – und liegt über 20 Jahre zurück. Nachdem Anfang der 1980er-Jahre der Triathlon Sport nach Deutschland gekommen ist, entschloss sich die Männerriege von Kocherstetten im Jahr 1986 dazu, erstmals einen Triathlon bei sich vor Ort zu organisieren. Acht bis zehn Männer probierten damals, was so ein Triathlon überhaupt ist. Von der Begeisterung über die Vielseitigkeit des Sports gepackt, folgten in den nächsten Jahren weitere Triathlon-Veranstaltungen. Darauf wurden schließlich Verantwortliche der TSG Waldenburg aufmerksam und gingen mit der Überlegung, im Rahmen des Hohenloher Bergfestes etwas Neues zu machen, auf die Männerriege von Kocherstetten zu. 1990 fand dann der erste Triathlon, unter der Organisation der TSG Waldenburg und der Männerriege aus Kocherstetten, in Waldenburg statt. Die Strecken, die damals abgesteckt wurden, bestehen bis heute und werden jedes Jahr von den Athleten eins zu eins beim ZIEHL-ABEGG-Triathlon bestritten. Dieser erhielt im Jahr 2013, nach langjähriger Unterstützung durch das Unternehmen ZIEHL-ABEGG, seinen heutigen Namen. Mittlerweile sind jedes Jahr etwa 150 Helfer im Einsatz, um den ZIEHL-ABEGG-Triathlon für alle Beteiligten zu einem tollen Erlebnis zu machen. Startschuss ist am Sonntag für Staffelstarter um 12.30 Uhr und für Einzelstarter um 13 Uhr.

Buntes Rahmenprogramm

Doch auch für Nicht-Triathleten hält das Programm, rund um das 69. Hohenloher Bergfest an diesem Wochenende, einiges bereit. Während es tagsüber meist sportlich zugeht, sorgen am Abend Bands für gute Stimmung auf dem Berg. Den Auftakt macht die Band »base unit No.1«. Sie wird am Freitag nach der Sportlerehrung mit ihrer Akustik Rock/Pop-Musik das Festzelt ordentlich einheizen. Am Samstagabend, nach dem 13. HU-Nepper Kinder-Cross-Duathlon und dem 36. Fußball-Bergewanderpokalturnier, wird dann die Band »Barbed Wire« im Zelt auftreten. Einlass ist um 20 Uhr. Während die Sportler am Sonntag beim Triathlon alles geben, ist auch für die Kleinsten ab 10.30 Uhr im ZIEHL-ABEGG--Spieleland auf dem Sportplatz einiges geboten – neben Klettern, Springen und Hüpfen, können sich die Kinder auch wieder in der Kreativwerkstatt und dem Mal-Atelier austoben. Für den Ausklang des ereignisreichen Wochenendes wird am Sonntag, nach der Siegerehrung, DJ Jonas sorgen. Jeder Einzelne ist zum Zuschauen, Mitmachen und Mitfeiern eingeladen.

28. ZIEHL-ABEGG-Triathlon

So. 16. Juli, Waldenburg

www.tsg-waldenburg.de/triathlon

www.ziehl-abegg.com