Sportlich fit bleiben mit der richtigen Ernährung

Als Sportler kommt man um eine ausgewogene Ernährung nicht herum. Die Art und Weise der Ernährung variiert dabei allerdings stark, je nach Zielsetzung.

Die persönliche Topform hat nicht nur etwas mit dem wöchentlichen Training, sondern ebenso mit der ergänzenden Ernährungsweise zu tun. Wer sich richtig ernährt, kommt schneller in Form. Für Hobby- und Gelegenheitssportler gibt es dabei einiges zu beachten. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt in ihren Richtlinien Empfehlungen für eine ausgewogene Ernährung ab. Idealerweise sollten sich die täglichen Mahlzeiten aus 45 Prozent Kohlenhydraten, 30 Prozent Fett (sowohl gesättigte, als auch ungesättigte Fettsäuren) sowie 25 Prozent Eiweiß zusammensetzen. Für Profisportler gibt die Gesellschaft andere Richtlinien ab. Sportler, die beispielsweise einen Marathon laufen, benötigen einen höheren Anteil Kohlenhydrate, um die Energiezufuhr für den Körper sicherzustellen. Kraftsportler wiederum haben einen erhöhten Bedarf an Eiweißen.

Die richtige Ernährung vor, während und nach dem Sport

Vor dem Sport: Es ist ratsam, den Bedarf an Kohlenhydraten bereits am Abend zuvor zu denken. Dies lässt sich beispielsweise mit täglichen Ritualen verbinden, sodass die Mahlzeit zu einem festen Zeitpunkt erfolgt. Idealerweise wird die Mahlzeit 2-3 Stunden vor dem Schlafengehen eingenommen, damit sich der Körper nachts nicht um die Verdauung kümmern muss. Fettarme Reis- oder Nudelgerichte sind für gelegentliche oder professionelle Sportler hervorragende Speisen mit vielen Kohlenhydraten. Kurz vor dem Training gilt: Besser keine großen Portionen mehr zu sich nehmen. Es besteht sonst die Gefahr, dass der Sportler bei ausdauernden Übungen Seitenstechen bekommt, vor allem dann, wenn er eiweiß- oder ballaststoffreiche Lebensmittel verzehrt hat.

Während des Trainings: Sofern das Training nicht länger als eine Stunde dauert, ist eine Nahrungsaufnahme nicht unbedingt erforderlich. Dauern die Trainingseinheiten länger als zwei bis drei Stunden an, sollte die Nahrungsaufnahme kontinuierlich im Abstand von etwa 20 bis 30 Minuten erfolgen. Für diese Stärkung eignet sich unter anderem eine Banane mit rund 25 Gramm Kohlenhydraten.