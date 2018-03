Allianz MTV Stuttgart startet Dauerkartenverkauf für Saison 2018/2019

× Erweitern Foto: Tom Bloch MTV Allianz Stuttgart

Die 1. Bundesliga-Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart starten heute mit dem Verkauf der Dauerkarten für die Saison 2018/2019. In der aktuellen Saison ist „Stuttgarts schönster Sport“ bereits uneinholbar der Tabellenerste der BundesligaHauptrunde, sogar vor dem Spitzenspiel am Samstag, 10. März gegen den Deutschen Meister SSC Palmberg Schwerin.

Außerdem wurde erstmals in der Vereinsgeschichte das Halbfinale im Europapokal (CEV-Cup) erreicht.

Dauerkarten-Käufer genießen gegenüber Tagesticket-Käufern erhebliche Vorteile. Neben deutlichen Preisvorteilen, teilweise über 20 % gegenüber dem Kauf von Tagestickets, gibt es mit der Dauerkarte Rabatte im Fanshop von bis zu 10 % und das Saisonmagazin 2018/2019 ist bereits im Preis enthalten.

Die Dauerkarte wird wieder als normale Dauerkarte für alle Spiele der Bundesliga-Hauptrunde und als Super-Dauerkarte für alle Bundesliga-Spiele einschl. mögliche Playoff-, Pokal- und internationalen Spielen angeboten. Eine Dauerkarte für alle Bundesliga-Hauptrunden Spiele ist bereits ab 62,10 Euro erhältlich.

Die neuen Dauerkarten für die Saison 2018/2019 sind preislich jetzt noch attraktiver, da sich die Preise für die Tagestickets der Saison 2018/2019 um 1 Euro erhöhen, die DauerkartenPreise aber gleich bleiben. Außerdem wird das Zuschauerinteresse an „Stuttgarts schönstem Sport“ immer größer: bereits in der aktuellen Saison 2017/2018 wurden über 500 Dauerkarten verkauft. Der Zuschauerschnitt liegt bei rund 2.000 Besuchern pro Heimspiel, viele Partien in der SCHARRena Stuttgart sind regelmäßig ausverkauft. Die besten Plätze, insbesondere in den Kategorien 1 und 2, werden immer rarer. Nur mit der Dauerkarte sichert man sich auch den begehrten Sitzplatz.

Wer bis zum 15.6.2018 seine Dauerkarte bestellt, kommt zusätzlich noch in den Genuss eines Frühbucherrabatt von 10 % und nimmt – bei der Bestellung einer Super-Dauerkarte – an der Verlosung von 5 x 1 unterschriebenen Auswärtstrikots teil.

Bisherige Dauerkartenbesitzer genießen bis zum 22.5.2018 ein exklusives telefonisches Vorkaufsrecht auf ihren Sitzplatz.

Dauerkarten können ab sofort telefonisch unter 07 11 / 2 555 555 bei Easy Ticket Service oder über www.stuttgarts-schoenster-sport.de bestellt werden.