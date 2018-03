Tickets für die heißeste Zeit des Jahres

× Erweitern Crailsheim Merlins 17/18

Am 8. April starten die Crailsheim Merlins in die Playoffs um den Aufstieg in die easycredit BBL. Tickets für die beiden bereits feststehenden Heimspiele der ersten Runde sind ab Samstag erhältlich. Schnell sein lohnt sich!

Wie richtungsweisend schon die ersten Spiele der Playoffs sind, haben die Zauberer im letzten Jahr schmerzlich erfahren müssen. Daher kann es in diesem Jahr nur heißen: Vollgas ab der ersten Minute. Das geht nur mit einer vollgepackten Arena Hohenlohe!

Deshalb fällt schon direkt nach dem Heimspiel gegen Nürnberg (17. März, 19:30 Uhr) der Startschuss für den Ticket-Vorverkauf zu den ersten zwei Playoff-Heimspielen 2018. Diese beiden Termine stehen schon fest und dürfen dick im Kalender angestrichen werden:

Sonntag, 8. April, 18:00 Uhr und Samstag, 14. April, 19:30 Uhr!

Nachdem der Blick in den Kalender nun zeigt, dass es an diesen Tagen kein anderes Programm geben kann, heißt es nur noch: Ticket sichern, und zwar schnell! Denn nur eine Woche lang, bis einschließlich 25. März, fliegt der early bird und bringt die Playoff-Tickets zum normalen Hauptrundenpreis ab 12,- € (Normalpreis)! Anschließend gelten Playoff-Konditionen (ab 17,- €)

Tickets gibt es wie immer an den Vorverkaufsstellen Haller Tagblatt in Schwäbisch Hall und Hohenloher Tagblatt, TC Buckenmaier/Der Stall sowie in der Geschäftsstelle (HAKRO Arena) in Crailsheim oder ganz bequem per print@home im Onlineshop crailsheim-merlins.reservix.de!

Info: Playoffs

Wer spielt gegen wen und warum?

Teilnehmer: Plätze 1-8 nach der Hauptrunde

Viertelfinale: 1. vs. 8., 2. vs. 7., 3. vs. 6., 4. vs. 5.

Halbfinale: 1./8. vs. 4./5.; 2./7. vs. 3./6.

Finale: Die Halbfinal-Sieger stehen im Finale und sind sportliche Aufsteiger in die BBL.

Unsere Gegner:Stehen aktuell noch nicht fest! Bis zum 31. März wird um Positionen gekämpft

Wie wird gespielt?

Viertel- und Halbfinale: „Best of five“-Serien – 3 Siege werden zum Weiterkommen benötigt.

Finale: Hin- und Rückspiel. Wer in der Addition beider Spiele mehr Körbe erzielt, ist Meister.

Wo wird gespielt?

Grundsätzlich gilt: Das in der Hauptrunde besser platzierte Team hat Heimrecht.

Viertel- und Halbfinale: Das Team mit Heimrecht hat im 1, 3, im möglichen 5. Spiel Heimspiel.

Finale: Das Team mit Heimrecht trägt das Final-Rückspiel in eigener Halle aus.

Wann wird gespielt?

Aktuell steht nur für die beiden ersten Viertelfinal-Heimspiele fest, dass sie stattfinden.

Spieltermin für ein mögliches 5. Spiel im Viertelfinale: Mittwoch, 18. April, 19:30 Uhr

Alle feststehenden und möglichen Spieltermine werden in Kürze gesondert bekanntgegeben