Top-Ten Ergebnis für Marvin Fritz beim EM-Auftakt in Spanien

Top-Ten Ergebnis für Marvin Fritz (Neckarzimmern/Yamaha) beim Superstock 1000 EM-Auftakt in Spanien

Beim Saisonauftakt zur Superstock 1000-EM belegte der 23-jährige Motorradrennfahrer Marvin Fritz aus Neckarzimmern den zehnten Platz. Auf der 5,077 km langen Rennstrecke im MotorLand Aragon/Spanien fand der erste von neun Läufen im Rahmen der Superbike-WM statt.

Marvin Fritz, der auch 2017 für das Bayer-Bikerbox-Yamaichi-Team startet, belegte im Abschlusstraining den 11. Platz. Der IDM Supersport 600-Meister von 2014 und letztjährige IDM Superbike-Meister ging aus der vierten Startreihe ins Rennen über 13 Runden. Mit einem guten Start machte der Badener gleich zwei Plätze gut, die er dann aber wieder abgeben musste. Nach 13 Runden überquerte der Yamaha-Pilot mit 21,9 Sekunden Rückstand die Ziellinie und holte sich mit dem zehnten Rang als bester Deutscher Fahrer sechs EM-Zähler. Das Rennen gewann der Italiener Michael Ruben Rinaldi (Ducati) mit 3,587 Sekunden Vorsprung vor den Yamaha-Werkspiloten Florian Marino (FRA) und Roberto Tamburini (ITA). „Leider konnten wir an dem Test vor dem Rennen nicht teilnehmen, auch der starke Wind beim Rennen am Sonntag machte mir zu schaffen. Danke an mein Team für die harte Arbeit, beim Debüt haben wir gleich ein Top-Ten Ergebnis erzielt und ich wurde auch noch bester Yamaha-Privatfahrer“, meinte Marvin Fritz. Julian Puffe aus Schleiz holte sich auf der BMW mit dem 14. Platz zwei EM-Zähler. Die Kawasaki-Piloten Toni Finsterbusch (Krostitz) und Marc Moser (Dieburg) verpassten mit den Plätzen 18 und 21 die Punkteränge.

Die zwei spannenden Rennen in der Superbike-WM gewannen Weltmeister Jonathan Rea (Nordirland/Kawasaki) sowie Chaz Davies (England/Ducati). In der WM-Gesamtwertung führt Rea nach sechs Rennen mit 145 Punkten souverän vor Davies mit 95 Zählern. Bester deutscher Pilot war Stefan Bradl (Zahling/Honda) mit den Plätzen neun und zwölf. Markus Reiterberger (Obing/BMW) kam auf den 12. bzw. 16. Rang. In der WM-Wertung haben beide Fahrer 19 Punkte und liegen auf dem 12. bzw. 13. Gesamtplatz.