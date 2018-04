TVB Stuttgart mit zwei Personalentscheidungen

× Erweitern Heiko Potthoff TVB Stuttgart 1898

Der Handball-­Bundesligist TVB Stuttgart hat den Vertrag mit Kreisläufer Simon Baumgarten um ein weiteres Jahr verlängert. Rückraumspieler Marian Orlowski wird den TVB am Ende der Saison verlassen.

Seit 2004 spielt der dienstälteste Spieler des TVB Stuttgart im Verein und ist in den vergangenen 14 Spielzeiten von der Regionalliga bis in die Bundesliga aufgestiegen. Auch in der aktuellen Saison zeigt der 1,93m große Rechtshänder wieder seine Klasse am Kreis. Der 32-­jährige Baumgarten hat seinen Kontrakt bei den Wild Boys nun um ein weiteres Jahr, bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

„Ich freue mich sehr, dass ich nächstes Jahr meine 15. Saison beim TVB erleben darf. In den letzten Spielen wollen und werden wir gemeinsam den Klassenerhalt erreichen, sodass wir auch in der kommenden Saison in der stärksten Liga der Welt spielen“, so Simon Baumgarten.

„Simon lebt den TVB. Er hat in den vergangenen Jahren immer seine Leistung gebracht und auch in der aktuellen Saison ist er eine feste Größe am Kreis. Wir freuen uns, dass Simon ein weiteres Jahr beim TVB bleibt“, so der TVB-­Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Rückraumspieler Marian Orlowski hingegen wird den Verein zum Ende der Saison verlassen. Den 24-­jährigen wurfgewaltigen Rechtshänder zieht es zum TuS N-­Lübbecke, wo er einen Zwei-­Jahres-­Vertrag unterschreibt.

„Ich wäre gerne den Weg mit dem TVB weitergegangen. Jetzt freue ich mich aber auf meine neue Herausforderung beim TuS N-­Lübbecke. Vielen Dank an alle TVBler für die Unterstützung in den vergangenen zwei Jahren“, so Marian Orlowski.

„Marian war die schwerste Entscheidung, die wir dieses Jahr treffen mussten. Er hat in den letzten Wochen und Monaten super Spiele gezeigt. Aufgrund der Verpflichtung von Lukas von Deschwanden war jedoch klar, dass wir einem Rückraumspieler keinen Vertrag mehr geben können. Wir danken Marian für zwei erfolgreiche Jahre und wünschen ihm alles Gute in Lübbecke“, so Jürgen Schweikardt.