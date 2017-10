× Erweitern Foto: Rainer Hauenschild VfB-Stuttgart Fanclub Achzehn93 dunkelrote Mädels von links, Nina Deh, Birgit Kurz und Michaela Büro.

Der VfB Stuttgart Fanclub für Frauen "Achzehn93 dunkelrote Frauen" hat sich im August zur diesjährigen Saison 2017/18 gegründet und wurde vom VfB Stuttgart als offizieller Fanclub mit Urkunde anerkannt.

Die Idee des Fanclubs hatte Michaela Büro und das schon seit 2014. Ihr fiel auf wie sich die weibliche Zuschauer- und Fangemeinschaft erweiterte, jedoch einige Frauen in keinen Fanclub eintreten wollten, da die Fanclubs wenn dann gemischt sind. Viele weibliche Fans fühlen sich unwohl, in eine geschlossene Gemeinschaft, in der Männer mit Vorbehalten sein könnten, einzutreten. Außerdem gefiel ihr der Gedanke, dass in einem reinen Frauenfanclub die Unterhaltungen ganz anders ablaufen und man sich äußern kann, ohne Sätze zu hören, wie "geh Mal lieber zum Ballett" oder "du hast doch sowieso keine Ahnung von Fußball". Den Gedanken umzusetzen schaffte sie aber erst jetzt, da man dazu ein standhaftes und verlässliches Vorstandsteam braucht, dass das Ganze nicht nur "aus der Laune heraus" mit ihr angeht, sondern sich den vielen Hürden und Arbeitsgängen, verlässlich und sorgfältig auch aus vollem Herzen stellt. Dieses Team fand sie in Birgit Kurz und Nina Deh.

Inzwischen zählt der VfB Fanclub Achzehn93 dunkelrote Mädels 94 Mitglieder und täglich werden es mehr. Die Mädels treffen sich regelmäßig und wer kann bei jedem VfB Stuttgart Heimspiel auf dem Großen Platz hinter dem VfB Fanshop am Stadion. Weitere Termine stehen bereits schon fest. Am 06.Dezember ist die Mitgliederversammlung mit Weihnachtsfeier und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Bad Cannstatt vom 18.-23 Dezember 2017 steht auch bereits fest. Weitere Informationen zum VfB Stuttgart Fanclub sind unter www.dunkelrote-maedels.de zu finden.