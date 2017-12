Vorverkauf für Rückrunden-Heimspiele startet Donnerstag

× Erweitern Rhein Neckar Löwen 2017/18

Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt sind sie da: Die Deutsche Handball-Liga (HBL) hat die Rückrundenspiele der Rhein-Neckar Löwen für die Saison 2017/18 terminiert – zumindest den überwiegenden Teil. Dabei tritt der Deutsche Meister achtmal zuhause in der Löwenhöhle an.

Das erste Liga-Heimspiel des kommenden Jahres wird am Donnerstag, 8. Februar, um 19 Uhr ausgetragen, Gegner ist der TBV Lemgo. Erst einen ganzen Monat später, am Donnerstag, 8. März, um 19 Uhr gibt es das nächste HBL-Heimspiel, dann ist FRISCH AUF! Göppingen im badisch-schwäbischen Derby zu Gast in der SAP Arena. Bisher noch nicht festgelegt wurde der Termin für das Heimspiel gegen den VfL Gummersbach. Der von der HBL aktuell anvisierte Zeitpunkt überschneidet sich mit der Partie der Löwen in der VELUX EHF Champions League bei Orlen Wisla Plock am 25. Februar.

Nach der Revanche gegen Göppingen am 8. März geht es wiederum erst über einen Monat später mit dem nächsten Liga-Heimspiel weiter, dann empfangen die Löwen die HSG Wetzlar am Samstag, 14. April, um 20:30 Uhr. Drei dicke Bundesliga-Kracher kommen im Mai auf die SAP Arena zu. Los geht es am Donnerstag, 10. Mai, um 19 Uhr mit der Partie gegen den SC Magdeburg. Zwei Wochen danach, am Donnerstag, 24. Mai, um 19 Uhr kommt das Top-Team der MT Melsungen nach Mannheim. Hier haben die Löwen genauso wie gegen Göppingen nach der Hinrunden-Niederlage noch eine Rechnung offen. Am Sonntag, 27. Mai, treten die Eulen Ludwigshafen im Derby der Nachbarstädte an. Die Uhrzeit wurde von der HBL noch nicht festgelegt. Das Saisonfinale im Juni ist ein weiterer Termin, den sich Löwen- und Handball-Fans nicht entgehen lassen dürfen. Am Sonntag, 3. Juni, um 16 Uhr empfangen die Gelbhemden zum Rundenabschluss in der Löwenhöhle den SC DHfK Leipzig.

Der Vorverkauf für die Liga-Heimspiele – bis auf die noch nicht terminierte Partie gegen den VfL Gummersbach – startet am Donnerstag, 14. Dezember, um 10 Uhr. Ab dann sind Tickets über die bekannten Vorverkaufsstellen, über die Hotline 0621/18190333 sowie online erhältlich. Löwen-Fans haben zudem rund um das Heimspiel gegen Berlin am Donnerstag, 14. Dezember, um 19 Uhr Gelegenheit, sich mit Karten einzudecken (Info-Counter bei Block 212/13). Das Rückrunden-Ticket, durch dessen Erwerb man alle acht Liga-Heimspiele bucht, aber nur sechs bezahlt, ist ebenfalls über die genannten Kanäle zu bekommen.

Die Heimspiele der Rhein-Neckar Löwen in der Rückrunde der HBL-Saison 2017/18 im Überblick

Rhein-Neckar Löwen vs. TBV Lemgo: 08.02.2018 19:00

Rhein-Neckar Löwen vs. VfL Gummersbach: noch offen

Rhein-Neckar Löwen vs. Frisch Auf! Göppingen: 08.03.2018 19:00

Rhein-Neckar Löwen vs. HSG Wetzlar: 14.04.2018 20:30

Rhein-Neckar Löwen vs. SC Magdeburg: 10.05.2018 19:00

Rhein-Neckar Löwen vs. MT Melsungen: 24.05.2018 19:00 (Uhrzeit nicht final terminiert)

Rhein-Neckar Löwen vs. Die Eulen Ludwigshafen: 27.05.2018 (Uhrzeit nicht terminiert)