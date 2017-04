Wörz mit Bronze am Barren

× Erweitern Daniel Wörz Beim Internationalen Junior Team Cup in Berlin konnte sich Daniel Wörz Bronze am Barren sichern.

Beim Internationalen Junior Team Cup in Berlin konnte sich Daniel Wörz von der Turngemeinde Böckingen einmal mehr für den Bundeskader der Nachwuchsturner empfehlen.

Mit seinem dritten Platz im Einzelfinale am Barren qualifizierte er sich für den Länderkampf am 29.04.2017 in Großbritannien. Wörz startete mit seinen Mannschaftskameraden Karim Rida, Lucas Herrmann und Leven Guddat für das Team Berlin I. In der Mannschaftswertung konnten sie einen hervorragenden vierten Platz erzielen. Sieger wurde das Team Russland vor den USA und der Schweiz. Insgesamt gingen 23 Mannschaften aus 18 Nationen an den Start. Im Vierkampf belegte Wörz den 5. Rang, hinter seinem Turnkollegen, Karim Rida, der auf Rang vier landete. Dominant zeigten sich auch hier die russischen Athleten. Mikhail Khudchenko mit Gold und Ivan Shestakov mit der bronzenen Medaille, sowie der Schweizer Samir Serhani mit Silber, belegten die Plätze auf dem Podest.