Weltklasse Tennis hautnah in Heilbronn erleben

× Erweitern Organisationsteam Neckarcup 2017 v.l.: Metehan Cebeci (Turnierdirektor), Mine Cebeci (Organisation Neckarcup Festival), Tom Bucher (Sponsoring)

Mit 64.00 Euro und Hospitality geht der ATP Challenger Neckarcup 2017 in die vierte Runde, um weiterhin aufstrebenden Tennistalenten als Sprungbrett für eine weltweite Tenniskarriere zu dienen. Vom 13. bis 21. Mai können Tennisinteressierte bis in die Abendstunden Tennis hautnah miterleben und sich anschließend im Eventzelt den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Vergabe der ersten Wild Cards

Das Organisations-Trio Metehan Cebeci (Turnierdirektor), Mine Cebeci (Organisation Neckarcup-Festival) sowie Tom Bucher (Sponsoring) freut sich bereits auf die nächste Auflage: »Der Tennissport entwickelt sich momentan wieder sehr stark weiter. Der Zuwachs an Nachwuchsspielern und Tennisinteressierten ist deutlich spürbar, das zeigt sich hoffentlich auch beim Neckarcup«, so Metehan Cebeci bei der Pressekonferenz zum Neckarcup 2017.

Noch bis zum 24. April läuft die Anmeldung, welche Topsportler beim Turnier teilnehmen, steht somit noch nicht endgültig fest. Doch zwei der vier zu vergebenden Wild Cards wurden bereits ausgehändigt: Eine Wildcard geht wie im vergangenen Jahr an den Stuttgarter Yannick Maden, die Zweite an Daniel Altmaier der aktuell Platz 288 in der Weltrangliste belegt.

Night Session & Neckarcup Festival

Die große Neuerung in diesem Jahr: Von Montag bis Freitag finden Nightsessions statt, die auf dem Center Court bei Flutlicht ausgetragen werden, sodass auch diejenigen Besucher in den Genuss eines Matches kommen können, die bis abends arbeiten müssen. Der Aufschlag zum letzten Spiel des Tages findet ab 19 Uhr statt.

Nach den spannenden Matches können sich Spieler und Besucher gastronomisch verwöhnen lassen. Schwäbische Küche, italienische Leckerbissen, feinstes Sushi, Cocktails und eine Cafe-Bar warten im Gastrobereich.

»Beim »Neckarcup-Festival« trifft auch in diesem Jahr im Eventzelt Tennis auf Entertainment«, erklärt Mine Cebeci. Los geht es am Qualifikationswochenende mit der Opening Party am 13. Mai mit Musik der 80er und 90er Jahre. Am Montag, 15. Mai, steigt die Players Party bei der DJ Uwe Romminger das musikalische Ruder übernimmt. Party pur gibt es auch bei der Schlagerparty am 19. Mai sowie einen Tag später bei dem Live-Auftritt von »Blacky & Friends«. Auch Comedy kommt nicht zu kurz: Özcan Cosar tritt am 17. Mai auf – das Unterhaltungsprogramm bietet also wieder einiges.

»Wir haben wieder eine Kooperation mit der HNV. Mit dem Eintrittsticket kann man sich nicht nur die Turniere anschauen und am Rahmenprogramm teilnehmen (ausgenommen ist die Comedy-Veranstaltung mit Özcan Cosar). Das Ticket berechtigt auch zur kostenlosen Nutzung des Heilbronner Nahverkehrs an diesem Tag«, erklärt Mine Cebeci, die darauf hinweist, dass die Besucher aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten eher die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen sollten.

»2016 hatten wir einen Etat von ca. 250 000 Euro. In diesem Jahr steigen die Kosen aufgrund der Nightsessions und der neuen Beschallung um 5-8% höhere Kosten, trotzdem ist der Etat gedeckt. Viele der Hauptsponsoren sind auch bei der vierten Auflage dabei und auch neue Sponsoren konnten wir generieren«, so Tom Bucher zur Budgetpalnung. Spielt nun auch das Wetter mit, erwartet die Spieler und Besucher auch 2017 sicherlich ein spannendes Turnier.