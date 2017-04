Weltklasse-Tennis in Heilbronn

× Erweitern Neckarcup

Der ATP Challenger Neckarcup 2017 geht in die vierte Runde: Vom 13. bis 21. Mai können Tennisinteressierte bis in die Abendstunden weltklasse Tennis hautnah miterleben und den Abend anschließend im Eventzelt ausklingen lassen.

Mit 64.000 Euro und Hospitality geht der ATP Challenger Neckarcup 2017 in die vierte Runde, um weiterhin aufstrebenden Tennistalenten als Sprungbrett für eine weltweite Tenniskarriere zu dienen.

Diese Nachwuchsförderung spiegelt sich auch in der Vergabe der Wildcards wieder. Zwei der vier Wildcards wurden bereits vergeben: Eine Wildcard geht wie im vergangenen Jahr an den Stuttgarter Yannick Maden, die Zweite an Daniel Altmaier der aktuell Platz 288 in der Weltrangliste belegt.

Neu 2017: Nightsessions

Die große Neuerung in diesem Jahr: Von Montag bis Freitag finden Nightsessions statt, die auf dem Center Court bei Flutlicht ausgetragen werden. Der Aufschlag zum letzten Spiel des Tages findet ab 19 Uhr statt – ein absolutes Highlight insbesondere für alle After-Work Besucher.

Einen besonders guten Blick auf die Spiele am Center Court hat man von der VIP-Lounge, deren Tickets man auf Anfrage erhält.

Nach den spannenden Matches können sich Spieler und Besucher gastronomisch verwöhnen lassen. Schwäbische Küche, italienische Leckerbissen, feinstes Sushi, Cocktails und eine Cafe-Bar warten im Gastrobereich.

Neckarcup-Festival

Beim »Neckarcup-Festival« trifft auch in diesem Jahr wieder Tennis auf Entertainment. Nach Beendigung der Matches werden im Eventzelt verschiedene Entertainment-Highlights geboten: Die Party-Woche beginnt mit einem großen Feuerwerk um 22.30 Uhr und der Opening Party« mit Musik der 80er und 90er Jahre am Qualifikationssamstag (13. Mai). Einen Tag später (14. Mai) kann man im Eventzelt bei chilliger Hintergrundmusik und einem Glas Wein ins Gespräch kommen. Am Montag (15. Mai) steigt dann die Players‘ Party mit DJ Uwe Rominger, bei der Spieler und Besucher gemeinsam feiern können. Der Dienstagabend (16. Mai) steht unter dem Motto »Meet Up«. Freunde treffen und Gleichgesinnte kennenlernen heißt es hier. Mittwochs (17. Mai) präsentiert Comedian Özcan Cosar sein Programm »Du hast dich voll verändert«. Die Tickets hierfür sind separat erhätlich. Am Finalwochenende gibt es die Schlagerparty (19. Mai) mit DJ Martin König und Live-Musik von »Blacky and Friends« (20. Mai).

Anreise mit Bus & Bahn

Dank einer Kooperation mit der HNV berechtigt das Eintrittsticket neben dem Zugang zu den Turnieren und dem Rahmenprogramm, ab drei Stunden vor Veranstaltungsbeginn auch zur kostenlosen Nutzung aller HNV-Verkehrsmittel. Die Buslinie 1 und S4, Haltestelle »Trappensee« sind in wenigen Gehminuten erreichbar, sodass eine Anreise mit Bus und Bahn problemlos gewährleistet ist.

4. Heilbronner Neckarcup

Sa. 13. Mai - So. 21. Mai,

Auf der Anlage des TC Heilbronn am Trappensee

www.neckarcup.de

Rahmenprogramm

Sa. 13. Mai Opening Party (DJ Rossi)

So. 14. Mai Chill Out

Mo. 15. Mai Players Party (DJ Uwe Rominger)

Di. 16. Mai Meet Up

Mi. 17. Mai Özcan Cosar (Comedy)

Fr. 19. Mai Schlagerparty (DJ Martin König)

Sa. 20. Mai Blacky & Friends Live-Musik