Wildcards für Marvin Möller und Rudi Molleker - Guido Buchwald kommt

Fünf Tage vor Turnierbeginn hat Turnierdirektor Metehan Cebeci die ersten beiden Spieler bekanntgegeben, die mit einer Wildcard am Turnier teilnehmen dürfen, ohne ihren Weg durch die drei Qualifikationsrunden bahnen zu müssen.

Die Wildcard des Deutschen Tennisbundes geht an Marvin Möller. Der 19-Jährige Hamburger ist aktuell auf Rang 9 der Junioren-Weltrangliste und steht auf Rang 565 der ATP-Weltrangliste. Eine weitere Wildcard erhält der um zwei Jahre jüngere Rudi Molleker, der vom Deutschen Tennis-Bund als kommender Top100-Spieler betrachtet wird. Molleker liegt in der weltweiten Junioren-Rangliste einen Platz hinter Möller an Nummer 10 und wird in der ATP-Weltrangliste an Nummer 494 geführt. Mit den weiteren Wildcards möchte sich Metehan Cebeci noch Zeit lassen. "Eine davon wird vermutlich an einen weiteren deutschen Spieler gehen, der sonst Quali spielen würde", so der Turnierdirektor. Bis zum letztmöglichen Zeitpunkt möchte er die vierte Wildcard zurückhalten: "Ich hoffe noch, dass ein Publikumsmagnet anfragt, der kurzfristig nach Heilbronn kommen möchte."

Ein Fragezeichen, so Cebeci weiter, stehe momentan hinter der Teilnahme von Dustin Brown. Der Publikumsliebling der Jahre 2014 bis 2016 laboriert an einer Knöchelverletzung und wird erst unmittelbar vor Turnierbeginn entscheiden, ob er tatsächlich aufschlagen kann. Erster Nachrücker aus dem Feld der Qualifikanten wäre der 21-jährige Australier Marc Polmans, Achter des Next Gen ATP-Rankings der kommenden Stars des Tenniszirkus und 163. der Weltrangliste. Tom Bucher und Mine Cebeci von der veranstaltenden C2B GmbH berichteten bei der Pressekonferenz vom erweiterten sozialen Engagement des NECKARCUP. "Wir arbeiten mit der Gerhart-Hauptmann-Schule, der Rosenau- und der Silcherschule zusammen und werden während der Woche an jedem Nachmittag 30 bis 40 Schüler von diesen Schulen auf dem Gelände haben", so Tom Bucher. "Außerdem machen wir eine Spendenaktion für die Familienherberge Lebensweg in Ilingen, deren Botschafter Guido Buchwald am 18. Mai von 17 bis 19 Uhr den NECKARCUP besuchen und für Autogramme und Selfies zur Verfügung stehen wird."

Mit einer besonderen Herausforderung ist Mine Cebeci gerade in Sachen Hotelreservierungen beschäftigt. "Wir haben insgesamt 96 Spieler am Start, die alle ein Hotelzimmer brauchen. Dazu kommen noch die Trainer und Familien, bei denen wir uns auch um die Buchungen kümmern. Da werden die Hotelzimmer recht knapp, zumal ja auch keiner weiß, wie weit er im Turnierverlauf kommen und wie lange er in Heilbronn bleiben wird." Die Aufbauarbeiten auf der Tennisanlage laufen seit Samstag auf Hochtouren. Die Halle wurde bereits mit Trennwänden in Büroräume umfunktioniert, der Bereich für die Spieler ist zum Großteil fertig. Auf den Courts nehmen die Tribünen bereits Gestalt an, und auch die ersten Werbebanner hängen bereits.