Fechtnachwuchs treffsicher

Die Nachwuchsfechter des FC Würth Künzelsau freuen sich über die guten Ergebnisse beim Turnier in Mainz.

Beim Schüler- und Nachwuchsturnier in Mainz haben die Sportlerinnen und Sportler des FC Würth zahlreiche Medaillen gewonnen und Finalplatzierungen erreicht.

Mit Jasmin Hermann, Jana Kus, Karl Dünger und Adrian Donath trugen sich gleich vier von ihnen in die Siegerliste des Turniers ein. „Die Kinder haben die guten Trainingsleistungen der letzten Zeit bestätigt. Ich bin sehr zufrieden.“ freute sich Trainer Michael Gäbelein im Anschluss. „Ich hoffe, dass wir beim Sparkassen-Cup in eigener Halle ähnlich erfolgreiche abschneiden.“

Der Sparkassen-Cup in Künzelsau findet am 17. und 18. März in Künzelsau statt.

Die Künzelsauer Medaillenplatzierungen im Überblick: