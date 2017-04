Yamaha-Team mit Marvin Fritz verpasst nur knapp die Bestzeit beim 24-Stunden Motorrad-Langstreckenrennen in Le Mans

× Erweitern Foto: Hermann Rüger Marvin Fritz Superbike-IDM Meister Marvin Fritz (Neckarzimmern) verpasste auf Yamaha nur knapp die Bestzeit beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans

Beim Abschlusstraining zum legendären 24-Stunden-Motorrad-Langstreckenrennen in Le Mans/Frankreich hat das YART-Yamaha Team mit Marvin Fritz (Neckarzimmern), Broc Parkes (AUS) und Kohta Nozane (JPN) die Bestzeit nur um 0,033 Sekunden verpasst.

Auf dem 4,185 km langen „Circuit Bugatti“ lag das Yamaha-Trio nach dem 1. Zeittraining noch in Führung. Der 23-jährige Nordbadener Marvin Fritz, der im Vorjahr IDM-Meister in der Superbike-Klasse war, zählt zu den Favoriten um den Gesamtsieg. Schnellste waren die Kawasaki-Piloten Mathieu Gines, Randy de Puniet und Fabien Foret (alle Frankreich). Zweitbester deutscher Fahrer war Florian Alt (Nümbrecht) mit Bastien Mackels (BEL) und Axel Maurin (FRA) auf Yamaha auf dem 5. Platz. Jan Bühn aus dem badischen Kronau, der 2015 Deutscher Meister in der Supersportklasse 600 war, geht für das deutsche Voelpker NRT48 by Schubert-Motors Racing Team auf BMW vom 23. Startplatz ins Rennen. Der 26-jährige Badener fuhr im Team mit Lucy Glöckner (Krumhermersdorf) und Stefan Kerschbaumer (AUT) die schnellste Rundenzeit. Das 24-Stunden-Rennen in Le Mans findet bereits zum 40. Mal statt und wird am Samstag um 15 Uhr gestartet, der Fernsehsender Eurosport 2 überträgt den Start live ab 14.45 Uhr. Die nächste Veranstaltung ist danach am 19.-20. Mai mit der Speedweek in der Motorsport Arena Oschersleben (8 Stunden) das Heimrennen. Weitere Informationen über über die FIM Langstrecken-Weltmeisterschaft unter www.fimewc.com bzw. unter www.24h-moto.com .