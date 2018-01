10 Neuzugänge bei den Unicorns

× Erweitern Foto: Manfred Löffler Unicorns

Das Team für die kommende Saison des amtierenden Deutsche Meisters im American Football nimmt Gestalt an.

Nachdem bereits alle sechs Importspieler der Schwäbisch Hall Unicorns aus dem Meisterjahr 2017 auch für die kommende Saison zugesagt haben und mit David Bada und Christian Hafels zwei Neuzugänge registriert werden konnten, vermeldet Head Coach Jordan Neuman mittlerweile zehn weitere Neu-Unicorns. Sie kommen von den Nürnberg Rams (3), Wiesbaden Phantoms (4), Albershausen Crussaders, Rhein-Neckar Bandits und Milano Rhinos. In Hall sollen sie das Team an verschiedenen Stellen verstärken und dem Kader beim erneuten Meisterschaftsanlauf die nötige Tiefe geben. Neu mit von der Partie sind unter anderem Quarterback James Slack (Foto), der in Hall eine Backup-Position für Spielmacher Marco Ehrenfried einnehmen soll, und der italienische Nationalspieler Alessandro Vergani. »Ich will auf dem höchsten Level im europäischen Football spielen«, freut sich der 27jährige Offensive Line-Man auf die kommende Saison bei den Unicorns. a