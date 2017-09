Zwei Spiele zum Preis von Einem: Doppelspieltag der SG BBM Bietigheim

× Erweitern SG BBM Bietigheim-Bissingen

Die Handballfans aus der Region dürfen sich auf einen besonderen Leckerbissen freuen. Am kommenden Sonntag, 17. September, tragen gleich beide Bundesligateams der SG BBM Bietigheim mit einem Doppelspieltag ihre Heimspiele in der MHP-Arena aus. Zwei Spiele zum Preis von Einem – ein tolles Angebot, nicht nur für Schwaben.

Den Auftakt machen die SG-Männer. Um 15.30 Uhr empfangen die Jungs von Trainer Hartmut Mayerhoffer in der 2. Handball-Bundesliga die HG Saarlouis. 4:2 Punkte und zwei torreichen Heimsiege zum Saisonauftakt machen Lust auf das kommende Heimspiel der Bietigheimer Handballer.

Zu einem interessanten Derby kommt es dann ab 18 Uhr in der Handball Bundesliga Frauen (HBF). Der Deutsche Meister aus Bietigheim empfängt das Team von Frisch Auf Göppingen. Nach dem erfolgreichen Start in die neue Spielzeit, wollen die SG BBM-Frauen auch gegen Frisch Auf ihre weiße Weste bewahren. Seit April 2016 sind die Frauen der SG BBM Bietigheim in der Bundesliga ohne Punktverlust!

Für den Doppelspieltag der beiden Bietigheimer Bundesligateams in der MHP-Arena gibt es noch Karten in fast allen Kategorien. Kinder zahlen hierbei in der günstigsten Kategorie nur fünf Euro, Erwachsene elf Euro.

Tickets sind im Vorfeld über die zahlreichen Reservix-Vorverkaufsstellen (unter anderem bei der Bietigheimer Zeitung und der Ludwigsburger Kreiszeitung) oder online unter sgbbm.de, als auch an der Tageskasse erhältlich. Zwei Spiele zum Preis von Einem – ein Bietigheimer Handballfesttag in der MHP-Arena.