Zweites Vorbereitungsspiel der Eisbären steht an

Foto: Thomas Kircher Eisbären Heilbronn Sven Breiter in Aktion beim Vorbereitungsspiel 2017 in Bietigheim

Die Eisbären Heilbronn bereiten sich inzwischen intensiv auf die neue Saison der Regionalliga SüdWest vor. Die Jagd auf Punkte beginnt in nur zwei Wochen. Doch davor steht am Sonntag, den 24.09.17 um 18 Uhr das zweite Testspiel in der Eissportarena Lindau an.

Gegner um das Team von Trainer Sascha Bernhardt ist die Heimmannschaft und Oberligist EC Lindau Islander.

Es wird kein einfaches Spiel sein, das sich die Eisbären Heilbronn da ausgesucht haben. Nicht nur, dass die Islander in der Oberliga, also eine Klasse höher als die Eisbären spielen, sie sind auch ein Top Team in dieser. Bis zum Aufeinandertreffen am Sonntag, haben die Islander bereits 5 Vorbereitungsspiele hinter sich gebracht. Diese iiefen zwar aus SIcht von Lindau nicht optimal, aber in einem Vorbereitungsspiel geht es erstrangig darum. sich als Mannschaft einzuspielen und nicht um das Ergebnis.

So war auch das Ergebnis im ersten Test der Eisbären gegen Bietigheim am 10.09.17 zweitrangig. Wichtig für Trainer und Mannschaft war zu sehen, dass bereits nach kurzer Trainingsphase (man hatte nur 2 Eiseinheiten absolviert) sehr gute Ansätze zu sehen waren, auf diese es in Lindau aufzubauen gilt.