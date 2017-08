Karin Maag – CDU

Die Direktkandidaten des Wahlkreises 259 Stuttgart II im MORITZ-Kurzinterview.

Steckbrief

Name: Karin Maag

Geburtstag-/Ort: 1962 in Stuttgart

Studium/Ausbildung: Volljuristin

Derzeitiger Beruf: seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestags

Interview

1. Was muss getan werden, um die Bürger zukünftig besser vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Sicherheit und Stabilität in unserem Land sind mir ein besonderes Anliegen. Die Union hat bereits in den vergangenen Jahren mit einem Maßnahmenpaket für einen handlungsfähigen Staat gesorgt. Wir haben nicht nur auf europäischer Ebene ein zentrales Ein- und Ausreiseregister zur Identifikation von Angehörigen von Drittstaaten und Gefährdern beschlossen, die übrigens auch intensiver überwacht werden können, sondern auch unsere Sicherheitsbehörden und Nachrichtendienste gestärkt. So wurde bspw. eine neue und gut aufgestellte Anti-Terroreinheit innerhalb der Bundespolizei ins Leben gerufen, um besonders sensible Bereiche, wie Bahnhöfe und Flughäfen, noch stärker zu schützen. Bis 2020 werden vor allem bei der Bundespolizei und beim BKA 10.000 neue Stellen geschaffen und rund 2 Mrd. EUR an zusätzlichen Mitteln für eine bessere Ausstattung investiert. Zum Schutz unserer Polizisten aber auch zur besseren Strafverfolgung werden mobile Kameras (Bodycams) eingesetzt.

Daneben wollen wir in der Bundesrepublik ein gemeinsames Musterpolizeigesetz auf den Weg bringen, damit wir im gesamten Bundesgebiet ein einheitliches Sicherheitsniveau haben. Reisen in terroristische Ausbildungslager sind jetzt strafbar, die Strafbarkeit von Terrorismusfinanzierung wurde verschärft und innereuropäische Finanztransfers in diesem Zusammenhang können leichter überwacht werden. Bei besonders schwerer Terrorlage kann die Bundeswehr unter Führung der Polizei eingesetzt werden. Hierzu werden gemeinsame Übungen abgehalten.

2. Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Europa ist heute nicht mehr nur eine Vision von einigen wenigen, sondern die schöne und langersehnte Realität für uns alle. Das zeigen regelmäßige Befragungen: Gerade die Menschen in Deutschland identifizieren sich mit Europa. Frieden, Wohlstand und unser kulturelles Erbe sind keine Selbstverständlichkeiten, sondern Ergebnisse aus dem europäischen Integrationsprozess. Wir als CDU / CSU bekennen uns zu diesem Integrationsprozess und zur Europäischen Union.

Der Brexit hat jedoch ganz deutlich gezeigt, dass wir immer wieder aufs Neue für Europa kämpfen müssen. Deswegen müssen in dieser Post-Brexit-Konstellation gerade Deutschland und Frankreich gemeinsam voranschreiten und die Europäische Union weiterentwickeln. Wer, wenn nicht unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel ist dafür am geeignetsten. Als geschätzte und hochangesehene Europäerin bildet sie bereits gemeinsam mit dem französischen Präsidenten den deutsch-französischen Motor zur Weiterentwicklung des europäischen Projekts. Am Ende dieses Prozesses sollen alle europäischen Partner im gegenseitigen Einvernehmen den gemeinsamen Weg gehen.

3. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Deutschland gehört heute zu den wirtschaftlich stärksten Nationen weltweit. Unsere Volkswirtschaft ist nicht nur europäisch, sondern auch transatlantisch eng mit den USA verbunden. Daneben pflegen wir eine lange und tiefe gemeinsame kulturelle Tradition basierend auf gemeinsamen Werten mit dem amerikanischen Volk. Dies kann und wird auch niemals durch die Wahl eines US-Präsidenten, unabhängig seiner politischen Couleur, verändert werden. Die USA zählen in jeglicher Hinsicht zu unseren engsten Partnern. Nichts desto trotz sollten wir uns dessen bewusst sein, dass protektionistische Maßnahmen nicht die Antwort auf die Herausforderungen unserer Zeit sein können.

In der Bundesrepublik leben mittlerweile viele Mitbürgerinnen und Mitbürger mit türkischen Migrationshintergrund. Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es deshalb enge gesellschaftliche Beziehungen. Diese dürfen durch politische Spannungen nicht gefährdet werden. Dennoch bekennen wir uns als CDU / CSU auch zu unserer internationalen Verantwortung, zu der uns auch unser Bekenntnis zur Demokratie verpflichtet. Wenn in einem Staat essentielle Rechtsstaatsprinzipien außer Kraft gesetzt werden und die politische Kultur auf Bedrängung und Unterdrückung setzt, dann ist es unsere Pflicht auf diese Missstände unmissverständlich hinzuweisen. Da die Voraussetzungen nicht gegeben sind, lehnen wir eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU ab.

4. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Unser Asylrecht ist aus unserer historischen Verpflichtung heraus im Grundgesetz festgeschrieben und verpflichtet uns dazu, verfolgte und von Kriegen im eigenen Land bedrohte Menschen aufzunehmen und ihnen eine Bleibe zu gewähren. Dieser Verpflichtung sind wir in den vergangenen Jahren auch bei der bisher größten Flüchtlingsbewegung seit der Nachkriegszeit nachgekommen. In einer beispiellosen Anstrengung hat Deutschland innerhalb kürzester Zeit die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Menschen angemessen untergebracht und ihr Bleiberecht - dauerhaft oder befristet - in jedem Einzelfall überprüft wird.

Selbstverständlich müssen Menschen, die kein Bleiberecht haben unser Land auch zügig wieder verlassen. Diejenigen zurück zu führen, deren Asylantrag rechtskräftig abgelehnt wurde, wird uns in den kommenden Jahren beschäftigen. Wir bekämpfen auch die Aktivitäten der menschenverachtenden Schleuser. Hierfür möchten wir u.a. Möglichkeiten schaffen, um Menschen ohne Schutzanspruch von der Überfahrt nach Europa abzuhalten. Dies wird uns vor allem dann gelingen, wenn wir in Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und nach dem Vorbild des EU-Türkei-Abkommens v.a. die Lebensbedingungen vor Ort verbessern.

Gleichzeitig stellen wir uns auch den humanitären Herausforderungen. Millionen Menschen leben in den ärmsten Ländern dieser Welt, oft bedroht von Terror, Bürgerkriegen, schlechten Regierungen und Klimawandel. Diesen Menschen müssen wir Perspektiven in ihren Heimatländern geben, kurzum, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Deutschland hat seine Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit seit 2005 von 3,9 Mrd. EUR auf 8,5 Mrd. EUR in diesem Jahr verdoppelt. Parallel zur Erhöhung des Verteidigungshaushaltes werden wir weiter die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit im Maßstab 1:1 erhöhen, bis die sog. ODA Quote von 0,7 Prozent des BIP erreicht ist. Mir persönlich liegt vor allem daran, dass Mittel für die Bildung von Frauen und Mädchen bereitgestellt werden. Unsere besonderen Bemühungen gelten dabei Afrika und wir schlagen einen Marshallplan vor. Die Empfänger sollen zu eigenverantwortlichem unternehmerischem Handeln befähigt werden. Unser Ziel ist es, dass die Zahl der Menschen, die zu uns kommen, dauerhaft niedrig bleibt, um langfristig unseren humanitären Verpflichtungen ausreichend nachkommen zu können.

5. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus? (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, Kita-/Hochschulgebühren)

Wichtig ist, dass alle Kinder in Deutschland unabhängig von Herkunft, Einkommen oder Bildungsstand der Eltern die beste verfügbare Bildung und Ausbildung erhalten. Gleichzeitig sichern Weiterbildung und lebenslanges Lernen unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Wir setzen uns für die Durchlässigkeit von Schultypen und Ausbildungswegen ein, jedes Kind soll nach seinen individuellen Fähigkeiten die bestmögliche Förderung erhalten. Mit Respekt vor dem föderalen Prinzip wird Schulbildung Ländersache bleiben. Wir wollen aber unserer Verantwortung zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland nachkommen und deshalb den Bildungsbereich, soweit es der rechtliche Rahmen zulässt, auf einem hohen Niveau vergleichbar machen. Ein Zentralabitur bleibt mein ganz persönliches Ziel. Wir wollen bspw. die Länder bei der Weiterbildung der Lehrer unterstützen, um die digitalen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler noch stärker zu fördern. Darauf aufbauend werden wir mit dem Hochschulpakt die Lehre an den Universitäten und Fachhochschulen stärken, um weiterhin die besten Köpfe auszubilden. Auch die berufliche Bildung soll durch das Modell der „höheren Berufsbildung“ gefördert werden, um Aufstiegschancen für Menschen mit einer dualen Ausbildung und ohne Abitur zu erleichtern.

Wir haben die Länder in den vergangen 4 Jahren in erheblichem Umfang im Hochschul- und Forschungsbereich entlastet, z.B. durch Übernahme der Ausgaben beim BAföG oder durch die Einführung eines Sonderfonds von insg. 7 Mrd. EUR, aus dem Schulen finanzschwacher Kommunen saniert werden können.

Mit Blick auf die Betreuung von Kindern bleibt es unser wichtigstes Anliegen die Wahlfreiheit der Eltern zu respektieren und zu garantieren. Dies bedeutet aber auch, dass wir ausreichend Betreuungsmöglichkeiten für all diejenigen Eltern schaffen müssen, die auf Betreuungsangebote angewiesen sind. Neben dem von uns eingeführten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz und einen Kita-Platz wollen wir nun den Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter einführen und gleichzeitig die Vielfalt der Betreuungsmöglichkeiten erhalten. Weil Bildung für uns nicht nur Angebote, sondern auch qualitativ gute Angebote bedeutet, möchten wir die Kita- und Betreuungseinrichtungen auch personell weiter stärken.