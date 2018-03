Lizenzanträge für die Saison 2018/19 eingereicht

× Erweitern Foto: Wolf Sportfoto SGBBM Fie Woller Ludwigsburg, Deutschland 09. September 2017: 1.HBF - 17/18 - SG BBM Bietigheim vs. Bayer Leverkusen Fia Woller (Bietigheim)

Am heutigen Donnerstag, den 01. März, um 18 Uhr ist die Frist zur Einreichung eines Lizenzantrags zur Teilnahme an der 1. und 2. Handball Bundesliga Frauen (HBF) in der Saison 2018/19 geendet.

Für eine Startberechtigung in der höchsten deutschen Spielklasse haben alle Vereine der 1. Bundesliga ihre Lizenzunterlagen fristgerecht eingereicht.

Aus dem Bereich der 2. Bundesliga liegt nur ein Lizenzantrag des SV Union Halle-Neustadt zur Teilnahme am Spielbetrieb der 1. Bundesliga vor. Demzufolge verringert sich die Anzahl der Absteiger aus der 1. in die 2. Bundesliga auf einen.

Alle weiteren Zweitligisten haben fristgerecht ihren Antrag für die 2. Bundesliga eingereicht. Potentielle Aufsteiger aus der 3. Liga müssen ihre Anträge auf Teilnahme am Spielbetrieb der 2. Handball Bundesliga Frauen bis zum 28. April 2018 einreichen.

Der Lizenzierungsausschuss der Handball Bundesliga Frauen entscheidet bis Anfang/Mitte Mai über die Lizenzierungsanträge.