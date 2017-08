Michael Georg Link - FDP

Steckbrief

Name: Michael Georg Link

Geburtstag-/Ort: 6.2.1963, Heilbronn

Wohnort: Heilbronn am Neckar

Studium/Ausbildung: Übersetzer für Russisch und Französich

Derzeitiger Beruf: Bis 30.6. Direktor der OSZE, Staatsminister im Ausw. Amt a.D.

Interview

1. Welche Schlagzeile möchten Sie am Montag, den 25. September bei Ihrer Frühstückslektüre in der Zeitung lesen?

Dass es im Bundestag endlich wieder eine liberale Stimme gibt, durch die FDP als drittstärkste Partei.

2. Aufhalten, aufschieben oder auflösen: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Flüchtlingsstrom aus?

Wir müssen ehrlicherweise davon ausgehen, daß wir auch in Zukunft vielen Kriegsflüchtlingen und Asylsuchenden Schutz und Zuflucht geben müssen. Und zwar so lange wie der Fluchtgrund besteht. Aber die Flucht vor Krieg und Verfolgung kann niemals eine vernünftige Einwanderungspolitik ersetzen. Deshalb ist die FDP für eine gesetzlich klar geregelte Möglichkeit einzuwandern, strikt nach Qualifikation und Bedarf, nicht orientiert an Religion oder Hautfarbe.

3. Was muss getan werden, um die Bürger vor Terror zu schützen? (Stichwort „Innere Sicherheit“)

Es darf keine rechtsfreien Räume, so wie z.B. bei den linksextremen Demos gegen G20 in Hamburg geben. Und auch rechtsextreme Gewalt und Terror müssen hart bekämpft werden. Aber der Staat darf umgekehrt auch nicht anlaßlos die Freiheit der Bürger einschränken. Freiheit ist ein Grundrecht. Wenn der Staat für Sicherheit sorgt, darf er das nie vergessen.

4 Brexit und die Wahl von Macron: Welche Rolle soll Deutschland künftig in der EU einnehmen?

Der Brexit ist bedauerlich, aber wir sollten uns davon nicht runterziehen lassen. Macron kann dann ein idealer Partner für uns sein, wenn er Frankreich modernisiert, vor allem den Arbeitsmarkt. Aber auch wir müssen endlich modernisieren, z.B. die viel zu hohen Steuern für mittlere Einkommen.

5. Trump und Erdogan: Wie sollte sich Deutschland Ihrer Meinung nach gegenüber den USA und der Türkei in Zukunft verhalten?

Die USA bleiben trotz Trumps Einzelgängermentalität unser wichtigster und engster Verbündeter. Auch die Türkei bleibt für uns als NATO-Mitglied wichtig. Leider zerstört Erdogan jedoch durch seinen radikalen und menschenrechtsfeindlichen Kurs alle Chancen der Türkei auf eine EU-Mitgliedschaft. Solange er Präsident ist, ist es besser, diese Verhandlungen zu beenden.

6. Ungebildet, ausgebildet oder eingebildet: Wie sieht Ihr Lösungsansatz beim Thema Bildungspolitik aus (einheitl. Bildungssystem, Fachkräftemangel, Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Kita, KiTa-/Hochschulgebühren)?

Jedes Kind ist unterschiedlich, deshalb wird auch eine Einheitsschule nie funktionieren. Ich bin gegen Gemeinschaftsschulen und für ein mehrgliedriges Schulsystem. Aber wir brauchen endlich überall in Deutschland gegenseitig von den Bundesländern anerkannte Schulabschlüsse. Der Föderalismus darf nicht in Kleinstaaterei ausarten. Ich bin für maßvolle und sozial gestaffelte KiTa- und Hochschulgebühren (letztere zahlbar sobald man im Beruf Geld verdient).

7. Welche Schwerpunkte wollen Sie in der Klimapolitik setzen?

Die Freien Demokraten stehen für eine Klimapolitik, die den vom Menschen verursachten Anteil am Klimawandel ernst nimmt und entschlossen bekämpft. Jedoch bin ich gegen politisch motivierte Fahrverbote und unverhältnismäßige Freiheitseingriffe. Umweltpolitik braucht intelligente Anreize zur Verhaltensänderung, nicht starre Ideologie und stupide Verbote.