Mit Umsetzungspower Ziele setzen und erreichen

Die Agentur für Arbeit Ludwigsburg bietet am Dienstag, 04. Juli 2017, von 9:00 – 11:00 Uhr einen Workshop für Frauen an, die mit Umsetzungspower ihre Ziele setzen und erreichen möchten. Mit dieser Veranstaltung wird die Reihe „BiZ & Donna – Infoveranstaltungen für Frauen“ fortgesetzt.

Viele kennen das sicherlich auch: Sie nehmen sich etwas vor und entweder bleibt das Projekt bereits am Start stecken oder unterwegs geht einem die Luft aus. So verpuffen viele gute Ideen, wichtige Aufgaben werden zum Dauerposten auf To-do-Listen und Ziele sitzen als „Wollte ich ja noch…“ im Nacken. Zurück bleiben Frust und Unzufriedenheit. Das muss nicht sein. Wie gut und schnell Projekte und Vorhaben umgesetzt werden können - und ob überhaupt - liegt immer an einem selbst.

Marieluise Noack, Coaching – Training – Organisationsentwicklung, zeigt allen interessierten Frauen, wie sie bereits vor dem Start des Projekts für Umsetzungspower sorgen können und wie es gelingt, wirklich dranzubleiben und das Vorhaben Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen.

Die Teilnahme am Vortrag ist kostenlos, eine Anmeldung ist bis Freitag, 30. Juni 2017, unter ludwigsburg.bca@arbeitsagentur.de wegen begrenzter Teilnehmerinnenzahl notwendig.