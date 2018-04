Großer Empfang für Neckarsulms Alt-OB Erhard Klotz zum 80.

25 Jahre lang, von 1967 bis 1992, lenkte Dr. Erhard Klotz als Bürgermeister und von 1973 an als Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Neckarulm und schuf die Grundlagen für die erfolgreiche Entwicklung des Wirtschaftsstandorts.

Am 7. April wurde er 80 Jahre alt und die Stadt bereitete ihm am Vorabend seines Geburtstags in der Ballei einen gebührenden Empfang. Neben vielen Weggefährten, Familie und Freunden reiste Polit-Prominenz aus Stadt und Land an. Als Gastredner erinnerten der frühere Innenminister Frieder Birzele und Oberbürgermeisterin a.D. Gudrun Heute-Bluhm, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetages Baden-Württemberg, an die erfolgreiche Arbeit von Erhard Klotz für Land und Kommunen. Der Musikverein Obereisesheim und die Jazz-Band der Städtischen Musikschule mit Sängerin Kathrin Tschöpe-Schmidt sorgten für beste musikalische Unterhaltung.

Der amtierende OB Steffen Hertwig bekräftigte in seiner Laudatio: »Unsere Stadt hat Dir viel zu verdanken« und blickte auf die »Meilensteine der Ära Klotz« zurück. Dazu zählen unter vielem anderen die Rathauserweiterung, die Realisierung der Sozialstation, der Musikschule und der Ballei. Und auch der Bau des Aquatolls gehört dazu, das bei seiner Eröffnung 1990 als kommunales Freizeitbad Maßstäbe setzte. Inzwischen habe sich die Bäderlandschaft so stark verändert, dass die Zukunft des Aquatoll neu definiert werden müsse, erklärte Hertwig. »Wir stehen hier sicherlich vor einer schwierigen Entscheidung.« Unvergessen bleibe der persönliche Einsatz von Erhard Klotz während der VW-Krise 1975, als die drohende Schließung des Werks Neckarsulm durch entschlossenes Handeln und konzertierte Protestaktionen abgewendet werden konnte. Auch die Sulmverdolung 1973 als wirksame Maßnahme zum Hochwasserschutz habe entscheidend zum Erhalt der Arbeitsplätze beigetragen. »Ohne diese Maßnahme gäbe es den Audi-Standort Neckarsulm heute wohl nicht«, so Hertwig.

Nach seiner Amtszeit als OB folgte Klotz dem Ruf des damaligen Innenministers Frieder Birzele und wechselte als Ministerialdirektor und stellvertretender Minister ins Landesinnenministerium. Birzele, ebenfalls Gast der Geburtstagsfeier, befand: »Wir sind bei dieser Arbeit Freunde geworden.« Von 1996 bis 2003 war Erhard Klotz Hauptgeschäftsführer des Städtetags Baden-Württemberg. Und auch in seiner beruflichen Funktion als Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung leistete Erhard Klotz bis 2015 Pionierarbeit. In diese Zeit fielen die Gründung der Akademie für Innovative Bildung und Management Heilbronn-Franken gGmbH (aim) und der German Graduate School of Management and Law, die Eröffnung der Experimenta und der Aufbau des Bildungscampus in Heilbronn, dessen Entwicklung Erhard Klotz noch bis 2019 begleitet.