Patric Heizmann: Glückshormone ohne Jo-Jo-Effekt

× Erweitern Patric Heizmann

Interessantes zum Thema Ernährung erfahren und dann auch noch jede Menge Spaß dabei haben?! Kein Ding der Unmöglichkeit, denn MORITZ präsentiert am 22. November in der Heilbronner Harmonie Patric Heizmann mit seiner Show »Essen erlaubt«. MORITZ-Redakteurin Judith Budai sprach mit dem Entertainer über Diäten, gesunde Ernährung und natürlich seine Show.

Herr Heizmann, warum scheitern so viele Menschen wenn es ums leidige Thema Abnehmen geht?

Es gibt zwei Gründe: der eine ist ein psychologischer und der andere ist ein physiologischer. Der physiologische Grund ist, wenn wir durch eine typische Diät zu krass Kalorien reduzieren und dass über einen zu langen Zeitraum, dann reaktivieren wir unser Steinzeit-Überlebens-Programm. Denn unser Körper musste sich früher Hungerphasen anpassen können. Dabei reguliert er, zum Beispiel über die Schildrüsenhormone den Stoffwechsel herunter. Das System im Körper wird dadurch langsamer, kopfmäßig sind wir aber hellwach. Automatisch überlegen wir uns, wie wir an die benötigten Kalorien kommen können. Wenn wir dann nach einer Diät zu Beispiel unsere ursprünglichen Ernährungsgewohnheiten wieder aufgreifen, entwickelt sich bei den meisten eine regelrechte Kalorien-Sehnsucht. Die Kalorien kommen also wieder nach Hause und bringen gleich noch ein paar Kumpels mit. So entsteht der altbekannte Jojo-Effekt.

Außerdem verlangen die meisten Diäten, dass man sich plötzlich jeden Tag total gesund ernähren soll und von heute auf morgen alles massiv verändert. Hier kommt unserer Psyche als zweiter Grund ins Spiel, denn es hat einen Grund warum wir uns heutzutage so ernähren, wie wir uns halt ernähren. Wir haben unser Ess-Programm über Jahrzehnte traniert. Ich rechne mal kurz vor: Am Tag essen wir drei Mahlzeiten. Das macht pro Jahr 100 Mahlzeiten. Das macht in 10 Jahren 10 000 Mahlzeiten. Wenn man also 30 Jahre alt ist, hat man rund 30 000 Mal das Ess-Programm bestätigt. Wie soll man denn da bitte schön auf einen Schlag dieses 30 000 Mal trainierte Programm von heute auf morgen ändern? Leider sehen dass viele nicht, weil alle anderen immer irgendwelche Diäten durchziehen. Das schlimme ist dabei, wenn an eine Diät nicht schafft, dann knabbert dass am Selbstwertgefühl, so nach dem Motto: 'Ich hab`s nicht geschafft, ich habe keine Disziplin'. Und wenn wir dann damit unser Selbstwertgefühl abbaun, dann gleichen wir häufig diesen Frust zum Beispiel wieder mit Essen aus.

Es gibt unzählige Methoden abzunehmen. Mit der »Heizmann-Methode« haben Sie Ihre eigene entwickelt. Wie funktioniert diese Methode und was macht Sie Ihrer Meinung nach erfolgreicher als die Konkurrenz?

Meine Methode ist anders, meine Methode heißt: 'Schick deinen Schweinehund an nur einem einzigen Tag in der Woche auf die Schweinehunde-Schule'. Das heißt, man sucht sich einen Tag raus, bei mir heißt dieser Tag der 'Perfekte Tag', welchen man Woche für Woche wiederholt. An diesem Tag hält man sich dann an bestimmte Regeln. So wird nur das gegessen was einem auch schmeckt. Denn wenn uns das Essen nicht schmeckt, sabotieren wir es irgendwann. Dreimal am Tag soll man sich außerdem wirklich satt essen. Snacks zwischendurch sind dabei nicht erlaubt. Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns an den Mahlzeiten satt essen, damit wir die Phasen überstehen in denen wir nichts essen. Regel Nummer zwei: in allen drei Mahlzeiten sollte Eiweiß enthalten sein. Denn dieses sättigt langanhaltend. Die größten Fehler bei der Ernährung werden übrigens beim Trinken gemacht, denn wir haben keine Sensorick für flüssige Klaorien. Viele Menschen denken, dass ein Glas Saft gesund ist. Ich sage nein. Denn für eine schlankmachende Ernährung sind Säfte völlig ungeeignet. Jeder Saft, selbst ein frischgespresster oder einer mit guter Qualiät, hat genauso viel Zucker wie eine Cola. Es sind letzten Endes diese Kleinigkeiten die uns den langfristigem Erfolg versauen. Denn Obst sollte gegessen und nicht getrunken werden. Nur im ganzen Obst, sind die ganzen Faserstoffe, das Pektin und die Ballaststoffe, welche wichtig für den Darm sind. An einem 'Perfekten Tag' sollte man außerdem mindestens 10 000 Schritte laufen. Dafür eignet sich ein Schrittzähler oder eine Schrittzähler App. So kann man herausfinden wie viel man Tag eigentlich läuft. Jedes Kind schafft 10 000 Schritte, aber Erwachsene laufen im Durchschnitt nur noch ungefähr 2000 Schritte am Tag. Schlafen ist auch unheimlich wichtig, denn wenn wir es nicht schaffen gut zu schlafen, erhöht das unseren Stress-Level und Stress fördert Übergewicht. Das Schlafzimmer muss dabei schön dunkel sein und es sollte eine Temperatur von 16 bis 18 Grad haben. Denn das ist die perfekte Schlaf-Temperatur.

Auch was man abends isst oder trinkt entscheidet darüber ob wir gut schlafen können. Da sollte man zum Beispiel abends nicht unbedingt noch einen Kaffee trinken. Bei mir gibt’s zum Beispiel ab 17 Uhr kein Koffein mehr, denn egal ob wir etwas davon merken oder nicht, das Koffein wirkt sich in jedem Fall negativ auf die Schlafqualität aus. Nach und nach, wird man wahrnehmen wie gut es einem an diesem 'Perfekten Tag' im Vergleich zu den anderen Tagen geht und wir werden werden automatisch die Handlungen aus dem 'Perfekten Tag', die uns besonders gut getan haben, unbewusst in einige andere Tage übernehmen. Damit bewegen wir uns dann in die richtige Richtung und ganz wichtig: ohne Hau-Ruk.

In der Presse sind Sie als »Diät-Rebell« bekannt. Wie stehen Sie zu diesem Titel?

»Ich mag den sehr gerne. Denn es stimmt, dass ich überhaupt nichts von Diäten halte. Zum Beispiel die Burger-Diät, bei der man mit verarbeiten Produkten und dem billigsten Fleisch abnehmen soll. Totaler Quatsch. Oder die Bandwurm-Diät ... das hat dann für mich nichts mehr mit einer Diät zu tun.«

Die deutsche Esskultur ist ja sehr für ihre Fleischeslust bekannt. Wie bewerten Sie die Essgewohnheiten in unserem Land?

Immerhin haben wir ja eine Esskultur und das ist schon mal viel wert. Klar, bin ich der Meinung, dass wir Deutschen tatsächlich zu viel Fleisch essen. Aber das ist ja kein Wunder, denn es ist so unglaublich billig geworden. Es schon verrückt, dass ein Pfund Hackfleisch weniger kostet, also eine Dose Premium Katzenfutter. Uns selbst da, würde ich lieber das Katzenfutter essen.... oder die Katze. (lacht)

Die vegane Lebensweise wird immer beliebter. Was halten Sie von diesem Trend?

Ich esse gern Fleisch und ich halt auch nichts von veganer Lebensweise. Also die Tier-Ethik unterstütze ich zu 100 Prozent, aber zu behauten das die vegane Ernährung am gesündesten ist, das halt ich für ausgemachten Blödsinn. Es gibt einfach zu viele Stoffe die in der veganen Ernährung nicht oder deutlich zu wenig drin sind, wie beispielsweise Zink, welches wichtig für das Testosteron, das Immunsystem und für die Haut ist. Kann schon sein das Veganer eine bessere Gesundheit haben, aber auch nur weil sie sich vielleicht vorher komplett falsch ernährt haben. Jetzt ernähren sie sich zwar besser als früher, aber eben noch nicht perfekt.

Oft kommt es einem ja so vor, dass es im asiatischen Raum weniger übergewichtige Menschen als bei uns gibt. Warum glauben woran das liegen könnte?

Zuerst würde ich hinterfragen ob diese Menschen wirklich so viel schlanker sind also wir oder ob sie nicht noch aufholen. Immerhin kam ja diese amerikanische und deutsche Fast-Food-Esskultur viel später dort an. Das darf man ja nicht vergessen. Deshalb denke ich, dass die noch gewaltig aufholen werden, was die Probleme mit Übergewicht angeht. Wenn man Asien so allgemein betrachtet, ist es auch irgendwie logisch, dass die Menschen dort viel schlanker sind. Immerhin gibt hunderte Millionen Asiaten, die auf dem Land wohnen, jeden Tag körperlich hart arbeiten und trotzdem nicht genug zu essen haben. Und auf dem Land gibt es halt kein Fast-Food. Aber genau dieses Fast-Food und die mit angeboten Soft-Getränke sind es, die uns immer flauschiger machen.

Viele meinen ja Bio ist gleich gut. Was denken Sie darüber?

Das stimmt nicht. Eine Bio-Schokolade macht immerhin genauso dick wie eine normale Schokolade. Ansonsten bin ich aber auch jemand der Bio-Lebensmittel bevorzugt. Denn Bio heißt schon mal, man hat automatisch weniger Pestizide drauf. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen, gerade wenn gewisse Scharlatane sich nicht an die Bestimmungen halten. Aber trotzdem wird in der Summe immer wieder bestätigt, das auf Bio-Gemüse und Bio-Obst deutlich weniger Planzenkost drauf ist. Spannend ist aber auch, dass sich die Produkte vom Schalenaufbau unterscheiden. Sprich ein richtiger Bio-Apfel hat eine dickere Schale, denn er schützt sich mit selbstproduziertem Wachs vor dem Verderben. Genau diese Stoffe sind es, die uns helfen gesund zu bleiben.

Was erwartet die Zuschauer bei Ihrer Show »Essen erlaubt!«?

Ich hoffe das die Menschen gute Bauchmuskeln haben, denn die werden an diesem Abend sehr strapaziert. Ich erzähle dabei ein bisschen aus meinem Privatleben. Zum Beispiel vom Grillfest eines Nachbarn, bei dem Willy der Fleisch-Fan auf Holger, den Veganer, trifft. Auch Andrea, die Ernährungs-Hardcore-Beraterin, oder wie ich sie nenne ‘Die freie Radikale' ist dabei und versucht jeden versucht für das Thema gesunde Ernährung zu begeistern. Natürlich gebe ich auch praktische Tipps, zum Beispiel wie man richtig einkauft. Denn dort beginnt gesunde Ernährung. Ich kritisiere teueres Super-Food, wie Chia-Samen, Akai-Berren oder Quinoa. Ich berichte über das Problem Fleisch ohne es den Leuten weg zunehmen. Immerhin esse ich selber gerne Fleisch. Ich erzähle, dass diese Milch-Angst, die teilweise herrscht, totaler Quatsch ist. Ich möchte die Leute darauf sensibilisieren, dass sie wieder auf Ihren gesunden Appetit hören, denn das haben viele verlernt. Ich erkläre warum Eier so wichtig für eine gesunde Ernährung sind. 99 Prozent meiner Zuschauer lieben Eier mit Eigelb und ich sage: ' Super, ihr könnt davon soviel essen wir ihr wollt.' Ich berichte über das einfachste Sportprogramm der Welt, zum Beispiel wie man an einer roten Ampel den Hintern so knackig machen kann, dass man mit ihm von Boden eine Einkaufsmünze aufheben könnte. Ich erzähle auch wie man im Schlaf schlank werden kann und auf was man dabei achten muss.

Wie hebt sich Ihre Show »Essen erlaubt!« von anderen Formaten ab?

Die Präsentation. In meiner Show wird permanent gelacht und zwischen den Lachern baue ich Informationen ein. Das heißt, meine Zuschauer nehmen Wissen emotional auf. Kinder lernen am Besten wenn sie Spaß dabei haben und wir Erwachsenen sind nichts anderes als erwachsene Kinder. Auch Leute die keine Lust haben an ihrer Ernährung etwas zu ändern, sind bei mir herzlich willkommen. Denn auch die werden viel zu lachen haben. Wenn sie dann vielleicht doch noch einen Tipp mit nach Hause nehmen, ist es für mich umso schöner.

Bekommt man bei Ihrer Show »Essen erlaubt!« eine Erleuchtung oder warum sollte man sie auf keinen Fall verpassen?

Jeder Mensch der schon einmal eine Diät gemacht hat, hat sich automatisch mit dem Thema Ernährung auseinander gesetzt. Daher sollte jeder wenigstens einmal mein Bühnenprogramm »Essen erlaubt!« gesehen haben. denn das bietet ganz viele Aha-Effekte und das auch noch mit einer gehörigen Portion Humor.

Die richtige Ernährung wird auch weiterhin ein prägnantes Thema in unserer Gesellschaft sein. Was haben Sie diesbezüglich für die Zukunft geplant?

Ich werde voraussichtlich am 25.12. ein Online-Coaching starten. Denn mit meiner Ernährungsmethode möchte ich möglichst viele Menschen erreichen. Es wird sehr günstig angeboten werden und soll vor allem Menschen, die schon einmal eine schlechte Diät-Erfahrung gemacht haben, helfen. Außerdem plane ich ein ganz großes Charity-Projekt, mit dem Ziel den Menschen bewusst zu machen, wie gut es uns eigentlich hier in unserem Land geht, wenn in anderem Ländern Kinder am Hunger sterben müssen. Dieses Projekt hab ich schon seit drei Jahren in der Planung und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr einen großen Schritt in diese Richtung machen kann und es präsentieren kann und darf. So vielen Menschen ist es einfach nicht bewusst was für ein Glück, dass sie hier in Deutschland geboren wurden und dass sie glücklich sein können immer genug zu Essen zu haben. Wenn wir uns aber dessen bewusst werden, empfinden wir Dankbarkeit und wenn wir dankbar sind, wird unser Leben plötzlich mit einem Schlag einen Schritt schöner.

Essen erlaubt! Di. 22. November, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn www.provinztour.de