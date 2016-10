Rock am Ring und Rock im Park nehmen Kurs auf Juni 2017

× Erweitern System of a Down

Rock am Ring und Rock im Park nehmen Kurs auf das erste Juni-Wochenende 2017. Deutschlands populärste Open Air Festivals starten den Vorverkauf am 20. Oktober.

Die Fans erwartet ein Line-Up, das Ikonen der Festival-Historie sowie aktuelle Musikheroen präsentiert! Als erste exklusive Headliner stehen Ring- und Park Champions wie Die Toten Hosen, die ihren neuen live-Zyklus hier beginnen, und System Of A Down fest.

Prophets Of Rage, die neue polarisierende Supergruppe mit Musikern von Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill, spielen ihre einzigen deutschen Festivalauftritte bei Rock am Ring und Rock im Park.

Zur Spitzengruppe eines spektakulären Programms zählen Macklemore & Ryan Lewis, Broilers, Marteria, Kraftklub, Beginner, Bastille und AnnenMayKantereit. Unter den rund zwei Dutzend bisher verpflichteten Künstlern finden sich internationale und nationale Highlights wie 187 Strassenbande, Wirtz, Bonez MC & RAF Camora, In Flames, Airbourne, Rag'n'Bone Man, Feine Sahne Fischfilet, Henning Wehland, Pierce The Veil, Beartooth, Sleeping With Sirens und Motionless In White.

Rock am Ring und Rock im Park finden vom 2. bis 4. Juni 2017 statt und präsentieren auf vier Bühnen rund 90 Protagonisten der nationalen und internationalen Musikszene. Tickets und die beliebten Hardtickets sind ab 20. Oktober 2016, 10:00 Uhr erhältlich.

Das bisher bestätigte Rock am Ring-Line up:

187 Strassenbande, Airbourne, AnnenMayKantereit, Bastille, Beartooth, Beginner, Bonez MC & RAF Camora, Broilers, Die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Henning Wehland, In Flames, Kraftklub, Macklemore & Ryan Lewis, Marteria, Motionless in White, Pierce The Veil, Prophets Of Rage, Rag’n‘Bone Man, Sleeping With Sirens, System Of A Down, Wirtz u.v.m.

Vorverkaufsstart: Donnerstag., 20.10.2016, 10:00 Uhr

www.rock-am-ring.de • www.rock-im-park.com