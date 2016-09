"Soul Musik ist mein Leben" - Temtations Sänger Glenn Leonard im Interview

× Erweitern The Tamptations feat. Glenn Leonard

Wenige sind so lange im Musikgeschäft wie Glenn Leonard. Über 50 Jahre Bühnenerfahrung bringt der Temptations Sänger mit. Warum ihm die Freude am Singen in all der Zeit nicht vergeht, erzählt er im Interview.

Die Soul Fans der Region fiebern schon dem "Temptations“ Konzert am 02.10.16 im Theaterhaus/ Stuttgart entgegen. Wann hast du mit der Musik angefangen?

GL: Mit 9 Jahre bekam ich meine erste Gitarre. Mit 13 hatte ich das Glück auf einer Party in der Nachbarschaft für etwas Geld engagiert zu werden. So fing quasi meine Karriere an.

Und wann kam es zur ersten Single oder Plattenaufnahme?

GL: Ach (lacht) das war noch in der 12. Klasse der High School wo ich mit „The Chancellor’s“ für Cap City Records meine erste Single aufnahm. Der Produzent war mein Freund Freddie Perren. Er hat später u.a. die “Jackson Five” oder Gloria Gaynor usw. produziert.

Ab 1975 schoss „Papa was a Rolling Stone" weltweit in die Top Hitlisten. Was bedeutet es dir Lead Sänger der TEMPTATIONS zu sein?

GL: Mein Traum wurde wahr! Ich war überglücklich zu den „Temptations“ zu gehören. Wir zählten damals zu einer der Supergroups im Show Business. Es war einfach toll aber auch sehr harte Arbeit und ich habe dabei vieles gelernt.

Du warst auch Mitglied der legendären „TEMPTATIONS Reunion Tour 1982“.

GL: Ja das war ein sehr großes Erlebnis. Für die Möglichkeit noch einmal mit Eddie Kendricks, David Ruffin und Melvin Franklin, den Mitbegründern dieser Band sowie mit Richard Street auf einer Bühne zu stehen, war ich sehr dankbar. Leider sind Sie viel zu früh verstorben.

Wie war es mit anderen Motown Acts wie „The Jackson 5“ oder „Stevie Wonder“ auf Tour zu sein?

GL: Das war eine großartige Zeit für uns und die ganze Motown Family. Wir hatten auch Shows mit „Marvin Gaye“, „The Miracles“, oder „Diana Ross“. In dieser Zeit bin ich als Künstler zu dem geworden was ich bin. Es war wirklich sehr aufregend (lacht)!

Über 50 Jahre im Musikgeschäft. Gibt es einen besonderen Moment an den du dich gerne erinnerst?

GL: Ich betrachte die „Temptations“ als das Highlight meines Lebens, dazu habe ich viele Awards und Auszeichnungen erhalten und bin 2013 in die „R&B Music Hall of Fame“ aufgenommen worden, darauf bin ich sehr stolz. Aber das Gefühl wenn die Fans überall auf der Welt zusammen mit Dir deine Songs singen dann ist das einfach das allergrößte.

Ihr seid wieder auf Europa Tour. Wie gehst du mit dieser extremen Situation um?

GL: Nun, das ist Show Business und meine ganze Leidenschaft. Fast mein ganzes Leben habe ich auf den Bühnen, in Hotels oder Flugzeugen verbracht. Es ist der zentrale, kreative Teil meines Lebens als Künstler. Gott sei Dank habe ich eine Familie die dabei voll hinter mir steht.

Viele Bands oder Musiker verlieren ihren „kreativen Hunger“ oder werden träge. Wie schaffst du es nicht Routine zu verfallen?

GL: Nun ich denken immer daran wo ich herkomme und bin dankbar über die vielen kleinen Freuden die ich erleben darf. Gott hat mir ein Talent gegeben und für mich sind unsere Hits das schönste Geschenk das wir an unsere Fans weitergeben dürfen. Daher geben wir jeden Abend das Beste auf der Bühne, I just love that sweet Soul Music.

Wie siehst du die Musik-Charts oder „Talent Shows“ heutzutage?

GL: Nun die Musik und vieles im Leben ist heute einfach anders. Ich denke da sind viele junge Talente, das Fernsehen erzeugt oft eine Traumwelt. Dabei geht es um eine Menge Geld für die Produzenten. Die Künstler bleiben meist auf der Strecke. Aber ich liebe die Veränderung und versuche mit der Zeit zu gehen.

Gibt es bestimmte Gruppen oder Musik mit der du dich aktuell beschäftigst?

GL: Ach ich liebe es ein bisschen von allem zu hören. Bei Klassik oder Jazz-Musik kann ich relaxen. Meine große Liebe aber bleibt Soul, Funk, R & B und Pop. Ich bin neugierig und möchte auf Augenhöhe mit der Musik sein dazu gehört es auch offen für alles zu bleiben.

Wie sehen deine Zukunftspläne aus?

GL: Solange ich fit bin und die Fans zu den Shows kommen werden wir weiter Tourneen spielen. In Paris sind wir im Oktober u.a. in der größten TV Show von France 2 eingeladen welche in alle französisch sprechende Länder und ca. 100 millionen Zuschauern weltweit übertragen wird. Das Showbusiness ist mein Leben und ich habe vor noch lange aufzutreten.

Was dürfen die Fans in der Region beim Konzert erwarten?

GL: Wir präsentieren unsere „Motown Gold Tour“ mit den größten Hits wie „My Girl“, „Papa was a rolling Stone“ oder „Treat here like a Lady“. Dazu ist die Gruppe quasi zu einem All Star Ensemble mit weiteren Top Sängern bzw. ex Mitglieder von „The Platters“ oder „The Miracles“ gewachsen. Am besten vorbeikommen und sich überraschen lassen, wir freuen uns schon sehr auf die Fans.