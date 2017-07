30 Jahre Neuwagenabholung

× Erweitern Foto: Audi Forum Audi Forum Neckarsulm

Die Neuwagenabholung am Standort Neckarsulm feiert ihr 30-jähriges Bestehen. Seit 7. Juli 1987 haben rund 700.000 Kunden ihren neuen Audi in Neckarsulm in Empfang genommen – stets begleitet von einem abwechslungsreichen Erlebnisprogramm, beispielweise einer Werkbesichtigung oder 3D-Kinovorstellung.

Im Zuge des Jubiläums weiht Audi einen neuen Beratungsraum mit modernster Simulationstechnik ein. Mit dem „Virtual Engineering Terminal“ macht Audi dort die aktuellsten Fahrassistenzsysteme für Kunden erlebbar.

Eine Neuwagenabholung bei Audi in Neckarsulm ist seit 30 Jahren ein besonderes Erlebnis. Am 7. Juli 1987 nahm der erste Kunde seinen neuen Audi 100 im damaligen „Audi Center“ entgegen. Seit 2005 erhalten im Audi Forum Neckarsulm bis zu 200 Kunden täglich die Schlüssel zu ihrem neuen Audi. Der Premiumhersteller macht die Schlüsselübergabe zu einem ganz besonderen Tag für die Kunden. Jeder Abholer kann sich ein individuelles Programm zusammenstellen. Das Highlight: die Übergabe des fabrikneuen Audi. Dabei erklären die Kundenberater vor Ort die technischen Features und Funktionen des Autos.

Künftig steht dafür ein neuer Beratungsraum zur Verfügung, der am Jubiläumstag eingeweiht wird. Herzstück ist das „Virtual Engineering Terminal“, das aus einem Touchscreen, einem Monitor sowie vier Rechnern besteht. Mit dem Terminal simulieren Kundenbetreuer anschaulich die Funktionsweise aktueller Fahrassistenzsysteme des Premiumherstellers. Touchscreen und Monitor bilden die Umgebung ab, etwa einen nächtlichen Parkplatz auf dem Screen in der Draufsicht und das Audi-Cockpit auf dem Monitor. Der Benutzer bewegt auf dem Touchscreen Audi-Modelle und empfindet in realistischen Verkehrssimulationen nach, wie sein Audi andere Autos oder Objekte erkennt, und die Assistenzsysteme reagieren.

„Mit digitalen Technologien gestalten wir die Neuwagenabholung noch individueller. Unsere Kunden erleben ihr neues Auto intensiver – noch bevor sie zum ersten Mal einsteigen“, sagt Dietmar Voggenreiter, Vorstand für Vertrieb und Marketing der AUDI AG. „Dabei bleibt der direkte, persönliche Kontakt unserer Kunden mit den Audi-Experten entscheidend. Das zeigt auch das Erfolgsmodell der Neuwagenabholung.“

Werkbesichtigungen, 3D-Kinovorstellungen und die ganztägige Erlebnisgastronomie im Restaurant Nuvolari runden den Erlebnistag im Audi Forum ab. Auch die Automobil- und Sonderausstellungen, das Audi exclusive Studio und der Audi Shop sind bei Kunden und Besuchern gleichermaßen beliebt. Junge Gäste lernen in der Erlebniswelt „Audi young and fun“ die Marke Audi kennen. „Wir wollen unsere Kunden begeistern. Das ist unsere tägliche Motivation“, sagt Herbert Reinsberg, Leiter der Neuwagenabholung Neckarsulm. „Wir haben unser Ziel erreicht, wenn die Audi-Besitzer mit einem strahlenden Lächeln von der Piazza fahren.“

Die Kunden können bereits von zu Hause aus online ihren Tag bei Audi planen. Dadurch werden der Check-in-Prozess sowie die individuelle Tagesplanung noch komfortabler. Wer über das Standardprogramm hinaus vertiefende Einblicke in die Audi-Welt erhalten möchte, kann Module hinzubuchen, etwa das Werkerlebnis „exklusiv“. Dabei schnuppern die Kunden in Bereiche hinein, die nicht Teil der regulären Werkbesichtigung sind, wie zum Beispiel die Werkfeuerwehr. Oder sie ergänzen den Abholtag um ein Fahrsicherheitstraining oder ausgewählte Tourismusangebote in der Region.