Acht Flitzer für Stuttgarts schönsten Sport

Die EF S Automobile GmbH, die an vier Standorten rund um Stuttgart Fahrzeuge der Marke Skoda vertreibt, verlängert das Car-Sponsoring mit dem Allianz MTV Stuttgart um weitere zwei Jahre bis 2018. Der Markenverantwortliche Skoda Fabian Sadowy übergab im Skoda-Showroom der EF S Automobile Stuttgart den Bundesliga-Volleyballerinnen insgesamt acht Skoda Citigo Monte Carlo. »Die Zusammenarbeit mit dem Allianz MTV Stuttgart besteht seit 2014. Jetzt werden die Vorgängermodelle durch die neueste Version ersetzt. Die acht wendigen 60 PS-Flitzer verfügen über eine umfangreiche Ausstattung mit Navi, Freisprecheinrichtung, Leichtmetallfelgen, getönten Scheiben und Parksensoren und sind als sportliche kleine Fahrzeuge für den Stuttgarter Innenstadtverkehr und die Parkplatzsuche ideal geeignet. Die Spielerinnen, die zum Teil auch etwas außerhalb von Stuttgart wohnen, sollen sich ja auch wohlfühlen und ihr Fahrtziel sicher und entspannt erreichen«, sagt Herr Sadowy, der regelmäßig die Heimspiele der Stuttgarter Volleyball-Damen in der Scharrena besucht.

Die acht Eye-Catcher sind bewusst in Weiss, der Signalfarbe des MTV Stuttgart, gehalten und wurden in Zusammenarbeit mit einer Agentur von EF S Automobile auf der Rückseite mit dem Slogan »Stuttgarts schönster Sport« beklebt. Aurel Irion, der Geschäftsführer des Allianz MTV Stuttgart und ebenfalls Skoda-Fahrer, gibt sich zum Saisonstart zuversichtlich:»Wir sind für die Saison 2016/17 personell nochmal stärker aufgestellt. Unsere Ziele sind das Erreichen des Play-Off-Finales in der Bundesliga und mit ein bisschen Los-Glück winkt vielleicht auch das Finale im Pokal«.

