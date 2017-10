Autofahren im Winter: Sicherheit bei Schnee und Eis

× Erweitern Foto: ©Fotolia, MARIMA Autofahren im Winter:

Wenn das Wetter richtig schmuddelig wird und draußen die Temperaturen fallen, wird es auch wieder gefährlicher auf unseren Straßen. Feuchtigkeit, Schnee- und Eisglätte oder schlechte Sicht durch Nebel sind dann wieder an der Tagesordnung. Wir haben ein paar Tipps, wie wir auch im Winter sicher mit dem Auto ankommen.

Die widrigen Wetter- und Sichtverhältnisse sorgen jedes Jahr aufs Neue für eine höhere Unfallquote auf Deutschlands Straßen. Einer der Hauptgründe ist oftmals immer noch die falsche Bereifung. Vor allem in Regionen, in denen der Winter nicht so streng ausfällt, wird nicht selten auf Winterreifen verzichtet oder die Umstellung erfolgt erst spät. Auch andere Faktoren spielen eine Rolle, welche die Sicherheit auf den winterlichen Straßen beeinflussen. Dabei kann es helfen, sich an ein paar wenige Grundregeln zu halten um eine Rutschpartie in der kalten Jahreszeit zu vermeiden.

Sicherheit beim Fahrzeug ist Pflicht

Jeder Fahrzeughalter ist für die Sicherheit seines PKWs verantwortlich. In Deutschland ist die Winterreifenpflicht seit 2010 ganz eindeutig in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Wer „bei winterlichen Straßenverhältnissen“ ohne die Spezialreifen unterwegs ist, begeht demnach eine Ordnungswidrigkeit. Zudem zahlen in einem solchen Fall auch die Versicherungen nicht, wenn ein Unfall passiert.

Je nach Region und zu erwartender Witterung kann zwischen richtigen Winterreifen und sogenannten M+S-Reifen gewählt werden. Beide bieten durch die entsprechende Gummimischung mehr Grip auf der kalten Fahrbahn. Bei einer Fahrt ins europäische Ausland können jedoch nochmals ganz andere Regeln gelten. Hier sollte sich jeder rechtzeitig über die länderspezifischen Vorgaben informieren. In der Alpenregion ist es zudem oft sinnvoll, Schneeketten für alle Fälle mitzuführen. Tests haben übrigens ergeben, dass Billigreifen bezüglich Qualität und Sicherheit nicht mit den hierzulande produzierten Produkten mithalten können.

Bevor der Winter einbricht sollte jedes Fahrzeug einem besonderen Sicherheitscheck unterzogen werden:

Elektronik und Beleuchtung : Die Batterie wird bei kalten Temperaturen besonders belastet. Sie sollte im Winter einwandfrei funktionieren. In der dunklen Jahreszeit ist es zudem wichtig, dass alle Scheinwerfer, Rück- und Bremslichter sowie die Blinker intakt sind. Die Fahrzeugbeleuchtung sorgt nicht nur für die eigene Sichtbarkeit, sondern auch für einen klareren Blick auf die Fahrbahn.

: Die Batterie wird bei kalten Temperaturen besonders belastet. Sie sollte im Winter einwandfrei funktionieren. In der dunklen Jahreszeit ist es zudem wichtig, dass alle Scheinwerfer, Rück- und Bremslichter sowie die Blinker intakt sind. Die Fahrzeugbeleuchtung sorgt nicht nur für die eigene Sichtbarkeit, sondern auch für einen klareren Blick auf die Fahrbahn. Scheiben und Frostschutz : Eine klare Sicht ist bei widrigen Wetterverhältnissen das A und O. Die Scheibenwischer sollten einwandfrei funktionieren und dem Wischwasser muss ausreichend Frostschutzmittel beigemengt werden. Auch ein Eiskratzer gehört nun definitiv ins Handschuhfach.

: Eine klare Sicht ist bei widrigen Wetterverhältnissen das A und O. Die Scheibenwischer sollten einwandfrei funktionieren und dem Wischwasser muss ausreichend Frostschutzmittel beigemengt werden. Auch ein Eiskratzer gehört nun definitiv ins Handschuhfach. Heizung und Belüftung: Die Heizungsanlage ist für freie Scheiben ebenfalls sehr wichtig. Sie hilft dabei, das Auto von innen zu erwärmen und die Scheiben frei von Beschlag durch Kondenswasser zu halten.

Tipps bei schlechter Sicht

Im Winter ist es morgens noch lange dunkel und die Dämmerung setzt bereits am frühen Nachmittag schon wieder ein. Für viele ist das Fahren in der Dunkelheit eine große Belastung. Unser Auge muss sich an die ständigen, stark wechselnden Lichtverhältnisse anpassen. Die entgegenkommenden Fahrzeuge sorgen mit ihren hellen Scheinwerfern beispielsweise für Irritationen. Nach dem Passieren ist die Umgebung vor allem außerhalb geschlossener Ortschaften dann direkt wieder sehr dunkel. Aber auch die tiefstehende Sonne kann bei regennasser Straße für eine schlechte Sicht sorgen. Insgesamt eine große Belastung für unsere Sehorgane.

Wer bei solchen Verhältnissen unsicher ist, sollte bei einem Sehtest regelmäßig seine Augen kontrollieren lassen. Denn eine schlechte Sehkraft stellt ein unnötiges Risiko im Straßenverkehr dar. Grundsätzlich ist ein Sehtest zwar nur beim Neuerwerb des Führerscheins vorgeschrieben, doch unsere Sehkraft kann sich im Laufe der Jahre stark verändern. Der Gesetzgeber sieht hier einen Schwellenwert von 0,7 bei der Sehstärke vor. Wer schlechter abschneidet, sollte sich eine Sehhilfe anschaffen. Hierfür muss nicht einmal ein Arzt aufgesucht werden. Auch Fachgeschäfte wie Fielmann bieten eine kompetente Beratung und eine große Auswahl an passenden Brillen für jede Art von Sehschwäche.

Allerdings kann auch eine Brille oder Kontaktlinsen nicht weiterhelfen, wenn die Sicht durch starken Schneefall oder dichten Nebel beeinträchtigt wird. Dann sollte die Fahrweise entsprechend angepasst werden. Zwei Faktoren sorgen dann für mehr Sicherheit auf der Straße:

Geschwindigkeit : Runter vom Gas lautet die erste Maßnahme, bei Schnee, Regen, Nebel und Glatteis. Eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, doch immer noch sind viel zu viele Fahrzeuge mit zu schnellem Tempo unterwegs, wenn es kalt und rutschig wird.

: Runter vom Gas lautet die erste Maßnahme, bei Schnee, Regen, Nebel und Glatteis. Eigentlich sollte dies selbstverständlich sein, doch immer noch sind viel zu viele Fahrzeuge mit zu schnellem Tempo unterwegs, wenn es kalt und rutschig wird. Abstand: Der Abstand zum nächsten Fahrzeug richtet sich dabei nach dem zu erwartenden Bremsweg. Die entsprechenden Faustformeln sind jedoch im Winter nur bedingt zu gebrauchen. Auf rutschiger Fahrbahn – sei es durch nasse Blätter oder durch Glatteis – ist der Bremsweg deutlich länger. Dementsprechend sollte hier auch mehr Abstand gehalten werden.

Übung macht den Meister

In der Fahrschule lernen wir zwar theoretisch, wie wir am besten mit winterlichen Straßenverhältnissen umgehen sollen, praktische Übung dazu gibt es allerdings nur in den seltensten Fällen. Wie genau wir mit dem Fahrzeug auf glatten Straßen umgehen müssen, wissen deshalb die wenigsten. In einer Gefahrensituation sind wir dann oft überfordert.

Hier kann es hilfreich sein, einmal ein spezielles Sicherheitstraining zu absolvieren. Auf einem abgeschirmten Gelände können dann die verschiedensten Situationen in der Praxis geübt werden. Denn Unterschiede bei den Fahreigenschaften hängen beispielsweise auch von der Art des Antriebs ab. Je nachdem ob das Auto mit Front-, Heck- oder Allradantrieb ausgestattet ist, ergibt sich ein unterschiedliches Fahrgefühl. Bei dem Training können die spezifischen Eigenschaften des eigenen Wagens dann besser kennengelernt werden.

Anfahren bei Glätte und Schnee: Mit Automatikgetriebe ist dies auch im Winter kein Problem, doch sonst ist besonders viel Gefühl gefragt. Bei hohen Drehzahlen drehen schnell die Reifen durch. Manchmal kann es sinnvoll sein im zweiten Gang anzufahren um mehr Traktion auf dem rutschigen Untergrund zu bekommen. Liegt viel Schnee ist es manchmal notwendig, den Weg zunächst freizuräumen. Durch vorsichtiges vor- und zurückstoßen kann der Schnee unter den Rädern etwas plattgewalzt werden.

Fahren in Kurven : Hier sollte als wichtigste Maßnahme die Geschwindigkeit entsprechend gedrosselt werden. Anders kann einfach nicht genügend Halt auf einer rutschigen Fahrbahn erzeugt werden. Wer merkt, dass die Räder nicht mehr richtig greifen, sollte die Kupplung betätigen. Somit wird die Kraftübertragung unterbrochen und ein gutes Profil kann den Wagen dann unter Umständen noch in der Spur halten.

: Hier sollte als wichtigste Maßnahme die Geschwindigkeit entsprechend gedrosselt werden. Anders kann einfach nicht genügend Halt auf einer rutschigen Fahrbahn erzeugt werden. Wer merkt, dass die Räder nicht mehr richtig greifen, sollte die Kupplung betätigen. Somit wird die Kraftübertragung unterbrochen und ein gutes Profil kann den Wagen dann unter Umständen noch in der Spur halten. Richtiges Bremsen auf glatter Fahrbahn: Wer bislang noch nie eine Vollbremsung ausgeführt hat, sollte dies vor dem Winter auf einem sicheren Gelände ohne Verkehr einmal ausprobieren. Auch der Umgang mit Bremsassistenten sollte bekannt sein. Viele erschrecken sich, wenn das automatische System einspringt und das Bremspedal anfängt zu pulsieren. Dann ist es wichtig, das Pedal weiterhin gedrückt zu halten um den Vorgang nicht zu unterbrechen. Wichtig ist auch die Erfahrung, dass dabei das Lenken weiterhin möglich bleibt. Wer dies ein paarmal ausprobiert hat, kann im Ernstfall besser reagieren. Bergabwärts kann auch das Bremsen mit dem Motor sinnvoll sein.

Ein paar grundlegende Tipps zum Schluss

Ein vorausschauender Fahrstil ist im Winter die beste Maßnahme. In Waldstücken oder auf Brücken sollte immer mit plötzlicher Glätte gerechnet werden oder auf schattigen Strecken hält sich trotz wärmerer Temperaturen noch eine hartnäckige Schneeschicht. Besonders gefährlich ist der Bereich um den Gefrierpunkt. Abhängig von den Umständen vor Ort kann die Temperatur auf der Fahrbahn dann darüber oder darunter liegen.

Zudem ist es sinnvoll im Winter stets etwas mehr Zeit für eine Fahrt einzuplanen. Wer schon von Anfang an spät dran ist, lässt sich leichter zu einem unangepassten Fahrstil verleiten. Auch wenn beim Losfahren noch gute Wetterbedingungen herrschen, kann sich dies schnell ändern. Einige Kilometer entfernt sieht die Situation auf den Straßen dann schon ganz anders aus.

Zuletzt hängt es auch von unserer eigenen Konstitution ab, wie sicher wir im Straßenverkehr im Winter unterwegs sind. Wer mit Nachtblindheit zu kämpfen hat, sollte seine Sehkraft überprüfen lassen. Eine Sehhilfe kann dann möglicherweise Abhilfe schaffen.