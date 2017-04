Autonomes fahren – Zukunftsmusik oder bald schon Realität?

Selbstfahrende Autos waren schon immer ein Thema in Science-Fiction-Filmen. Für die Filmemacher gehörten sie zu einer Stadt der Zukunft einfach dazu, entweder selbstständig über die Straße schwebend oder sogar durch die Luft fliegend.

Manche verfügten auch über eine fast menschliche Intelligenz, wenn man einmal an das Auto KITT in der Serie Night Rider oder das Batmobil denkt. Während der Held Verbrecher jagte, erledigt das Auto alle Aufgaben selbstständig.

Heute könnten selbstständig fahrende KFZ viele Probleme lösen. Die Unfallzahlen würden sicherlich gesenkt werden, da die Maschinen nicht irrational oder falsch handeln. Die Emissionen würden verringert, da der Sprit-Verbrauch durch optimale Fahrweise und den vermehrten Einsatz von Elektro-Auto minimiert würde. Die Kosten für den Transport von Menschen und Waren würden vermindert, da keine Personalkosten mehr anfallen.

Und der Stress für den Fahrer im Verkehrsgewühl würde entfallen und stattdessen gäbe es entspanntes, ermüdungsfreies Autofahren. Doch wie weit sind die Entwickler der Autoindustrie heute von diesem Traum noch entfernt und welche technischen und ethischen Hürden sind bis zur Serienreife selbstständig fahrender Autos noch zu überwinden.

Welche technischen Voraussetzungen sind zur Umsetzung notwendig?

Selbstständiges Bewegen im Straßenverkehr ist für Fahrzeuge nur durch das Zusammenwirken einer Vielzahl von komplexen Techniken möglich. Dazu gehören Radarsysteme sowie Sensoren, die alles in der Umgebung erfassen, die Abstände vermessen und verarbeiten. Kameras lesen Verkehrsschilder und leiten die Informationen weiter, GPS und Kartendaten ermöglichen ein selbstständiges Navigieren im Straßennetz und ein Rechner koordiniert alle eingehenden Daten in Echtzeit, um die richtigen Entscheidungen für die Umsetzung im Verkehr zu treffen.

Dabei sollen im Idealfall die Fahrzeuge sich selber weiter trainieren und dazulernen und das Gelernte auch mit anderen Fahrzeugen über die Cloud austauschen. Die meisten namhaften Autohersteller, wie Mercedes, VW arbeiten fieberhaft an der Umsetzung.

Autonome Fahrzeuge sollen bald all die Funktionen übernehmen, die bis jetzt der Mensch ausgeführt hat. Sie beobachten den Verkehr, bremsen, überholen und bringen den Fahrer ohne Umwege zum Ziel. In die Straßen eingelassene Signalgeber kommunizieren mit dem Rechner und leiten die Fahrzeuge sicher durch die Stadt.

Die Fachleute sind sich einig, dass die technischen Probleme, die jetzt noch vorhanden sind, in den nächsten Jahren gelöst sein werden. Doch die Technik im Auto direkt ist nur ein Problem einer Vielzahl von Fragestellungen, die das Projekt selbständig fahrender Autos besonders im Stadtverkehr aufwirft. Neben ethischen Problemstellungen und Fragen, die das Verhältnis des Menschen zu seinem Wagen betreffen, gibt es auch eine Vielzahl an rechtlichen und organisatorischen Schwierigkeiten zu überwinden.

Wie wird die Stadt der Zukunft aussehen?

Die heutigen Wege-Netze in einer Stadt sind auf denjenigen Autofahrer ausgelegt, der sein Fahrzeug selbstständig durch den Verkehr lenkt. Am Ziel angekommen, sucht er sich zumeist einen Parkplatz, auf dem das Auto dann ruht, während der Besitzer seinen Einkauf erledigt oder aber den ganzen Tag seiner Arbeit nachgeht. Stadtplaner befürchten beim Einsatz selbstfahrender Autos ein verändertes Verhalten der Benutzer.

Warum mühsam in der überfüllten Innenstadt einen Parkplatz suchen und dafür teure Gebühren bezahlen, wenn man das Auto doch einfach alleine wieder nach Hause schicken kann, wo andere Familienmitglieder es dann benutzen können. Vielleicht entwickelt sich auch ein neues Geschäftsfeld für die Werbeindustrie, die gerade nicht gebrauchte Fahrzeuge als fahrende Werbetafeln durch die Stadt fahren lässt. Nimmt also die Verkehrsmenge enorm zu oder entwickelt sie sich in die entgegengesetzte Richtung, sodass das Verkehrsaufkommen durch die Möglichkeiten, des Car-Sharing oder über das Internet organisierte Fahrgemeinschaften eher abnimmt?

Eins ist jedenfalls sicher, das Straßenbild, wie wir es heute kennen, werden selbstfahrende Autos entscheidend revolutionieren. Vielleicht lässt sich ja auf diese Weise das große Problem Heilbronns, nämlich die enorme Anzahl an Staus dadurch beseitigen. Schließlich liegt die Stadt seit kurzem im Stau-Ranking ganz vorne, nur knapp hinter der Großstadt München. Berücksichtigt man die wirtschaftlichen Kosten der Staus pro Autofahrer, so liegt Heilbronn sogar auf Platz 1 in Deutschland.

Eine Frage der Ethik

Eine Frage, die sicherlich kaum lösbar sein wird, zumindest nicht für alle Seiten zufriedenstellend. Denn wenn ein Computer die komplette Kontrolle über das Fahrzeug erhält, muss er auch Entscheidungen treffen, deren Grundlagen vorher einprogrammiert worden sind. Wie soll das Auto sich bei einem drohenden Unfall verhalten? In der jetzigen Zeit ist bei den tödlichen Verkehrsunfällen in vielen Fällen menschliches Versagen der Grund für den Unfall. Ein Computer ermüdet nicht, er wird auch nicht abgelenkt oder bückt sich nach dem Handy. Also besteht die große Chance, dass beim Einsatz selbstfahrender Auto die Zahl der Verkehrstoten sinkt.

Aber für das Szenario eines drohenden Unfalls, beispielsweise mit Fußgängern, die plötzlich bei Rot über die Ampel laufen oder bei Kindern, die hinter einem Auto hervorspringen, müssen Vorgaben in den Rechner eingegeben werden.

Nach welchen Grundsätzen soll er vorgehen? Den Fahrer und Beifahrer nicht gefährden? Dem Fußgänger ausweichen und dafür in den Gegenverkehr fahren? Oder soll er lieber den Fahrer gefährden, um andere zu retten? Das Grundgesetz Artikel 1 sagt dazu, dass alle Menschen gleich sind. Also müsste die Maschine theoretisch alle Unfallbeteiligten gleich behandeln, was praktisch nicht durchführbar ist, da man eine situationsbedingte menschliche Abwägung nicht vorher einprogrammieren kann.

Vorsicht Hackerangriff!

Genauso wichtig, wie die Sicherheit der mechanischen Teile des Fahrzeuges wird auch die Sicherheit der Software sein. Denn ein Hackerangriff auf ein Auto, zum Beispiel auf einen LKW der brennbare Flüssigkeiten transportiert, würde verheerende Folgen haben. Auch wenn Cybersecurity nie absolut perfekt sein wird, so sollte das Auto auf jeden Fall auch nach einem Hackerangriff oder bei Fehlern immer noch sicher agieren können.

Wert ist auch auf besonderen Datenschutz zu legen. Die Vielzahl der Daten, die zur Realisierung eines selbstfahrenden Wagens benötigt werden, führen zu einer vollkommenen Überwachung des Fahrers ohne Privatsphäre. Es ist absolut sicherzustellen, dass diese Daten nicht an Dritte, beispielsweise Werbefirmen weitergegeben werden.

Welche rechtlichen Aspekte gibt es zu beachten?

Auch wenn in den USA und Großbritannien das Fahren mit autonomen Fahrzeugen schon gestattet ist, so müssen in den meisten Ländern die Rechtsfragen erst noch geklärt werden. Laut dem Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr ist das Nutzen selbstfahrender KFZ zwar in Deutschland noch untersagt, aber es besteht bereits auf UN-Ebene eine Nachbesserung, die autonomes Fahren erlaubt, wenn das Fahrzeug so konstruiert ist, dass der Fahrer jederzeit eingreifen kann.

Ein weiteres Problemfeld stellen Haftungsfragen bei Fehlfunktionen oder Unfällen dar. Wer zahlt bei Geschwindigkeitsüberschreitungen, Beschädigungen an fremden Autos und bei Verletzungen von Fußgängern? Ist der Halter oder Insasse, der Automobilhersteller oder der Programmierer der Software der Verursacher, der zahlen muss, denn die selbstfahrende Maschine selber kann man schlecht haftbar machen. Für diese Fälle müssen vollkommen neue Formen im Bereich des Risiko-Managements gefunden werden.

Wie kommt der Mensch mit der Automatisierung klar?

Vor der Einführung autonomer Systeme muss eingehend über die Frage diskutiert werden, ob solche Systeme überhaupt ausreichend vom Nutzer angenommen werden. Für viele ist das Auto nicht nur einfach ein Beförderungsmittel von A nach B, sondern auch der Fahrspaß spielt eine große Rolle und viele Autofahrer schätzen gerade ihre eigenen Einfluss-Möglichkeiten und sehen darin eine Form von individueller Freiheit. Vielen macht es auch Angst, vollkommen einer Maschine ausgeliefert zu sein und sich immer zu fragen, ob man nicht durch einen Fehler zu Schaden kommen kann, ohne eingreifen zu können.

Aber auch andere Verkehrsteilnehmer können verunsichert werden, wenn sie die Reaktionen der fahrenden Maschine nicht einschätzen können, weil sie vielleicht etwas anders reagiert, wie es ein menschlicher Fahrer machen würde. Am unproblematischsten wird sicherlich eine spezielle Fahrspur für selbstfahrende KFZ sein. Robo-Taxen könnten so Fahrgäste sicher und ohne hohe Personalkosten zum Ziel bringen. Auch für ältere Verkehrsteilnehmer oder Menschen mit Einschränkungen wird die weitere Entwicklung selbstständig fahrender Automobile eine Chance sein, mobiler zu bleiben und mehr am Leben teilzuhaben.

Es ist noch ein weiter Weg, aber unlösbar ist die Aufgabe nicht. Viele Automobilhersteller haben bereits Fahrzeuge mit Assistenzsystemen oder Teilautomatisierungen ausgestattet, mit dessen Hilfe der Wagen beispielsweise selbstständig einparken oder die Spur halten kann. Die ersten Schritte zum autonomen KFZ sind getan und bei vielen Herstellern schon in der Testphase, so dass diese Roboter-Autos in einigen Jahren schon zum Stadtbild gehören könnten, wenn alle Hürden zufriedenstellend gemeistert worden sind.