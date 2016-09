Der neue Renault Scénic

Dynamisch, modern, eigenständig: Mit der vierten Generation des Scénic definiert Renault das Konzept des Kompaktvans neu.

So wie der erste Scénic vor 20 Jahren in Europa eine eigene Fahrzeugklasse begründete, kommt auch die Neuauflage der erfolgreichen Baureihe mit einer Fülle von Innovationen auf den Markt, welche die Rolle des Scénic als Vorreiter in seinem Segment fortschreiben. Der Trendsetter unter den Kompaktvans hebt sich mit kraftvollem und emotionalem Design, ausgezeichneter Variabilität, modernsten Fahrerassistenzsystemen, höchstem Komfort und hocheffizienten Antrieben klar vom Wettbewerb ab.

Innovation

Schon optisch beschreitet der komplett neu entwickelte Fünfsitzer mit serienmäßigen 20-Zoll-Rädern Efficiency Wheels 20 sowie der weit nach vorne gezogenen, dreigeteilten Panorama-Windschutzscheibe, der muskulösen Schulterpartie und der markant geschwungenen Fensterlinie völlig neue Wege. Mit Highlights wie dem One-Touch-Folding, das die Rücksitzbank komfortabel per Fingertip im Kofferraumboden verschwinden lässt, erfüllt er hohe Ansprüche an maximale Variabilität im Alltag. Der serienmäßige Notbremsassistent mit Fußgänger-erkennung sowie der erste Diesel-Hybrid in der Renault Historie zeigen, dass der Scénic auch technisch in seiner Klasse vorneweg fährt. Mit der Neuwagengarantie von fünf Jahren1 setzt der französische Automobilhersteller außerdem ein deutliches Signal für hohe Fertigungsqualität

Individuelles Fahrerlebnis

Als Neuheit in der Kompaktvan-Klasse verfügt der Scénic ab der Ausstattung Intens über das Renault Multi-Sense System zur Personalisierung von Innenraumambiente und Fahrerlebnis. Hierfür kann der Fahrer zwischen vier vorprogrammierten Einstellungen sowie einem frei konfigurierbaren Modus wählen.

Zusätzlich wächst das Kofferraumvolumen des neuen Scénic im Vergleich zum Vorgänger um 36 Kubikdezimeter auf 506 Kubikdezimeter bei Beladung bis zur Fensterkante und wird damit den gestiegenen Platzanforderungen von Familien und freizeitaktiven Autofahrern gerecht.

