Dreh von "Top Gear"-Nachfolger "Grand Tour" im Schloss Ludwigsburg

× Erweitern Foto: Moegen Grand Tour Leiter der Schlossverwaltung LudwigsburgvStephan Hurst, Press Director Hannah Pawlby und Senior International Producer Chris Hale von Chump Productions freuen sich auf den Drehtag. (von links)

Vor dem Schloss Ludwigsburg stehen sich "Top-Gear"-Fans die Beine in den Bauch, um einen Blick auf die Dreharbeiten zur neuen Auto-Show" Grand Tour" erhaschen. MORITZ sprach mit den Produzenten und war im Drehzelt. Alles ist natürlich streng geheim!

Die drei verrückten und humorvollen englischen Moderatoren von Top Gear Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May sind zu Gast in Ludwigsburg. Ihre neue Autoshow Grand Tour, die weltweit an elf unterschiedlichen Drehorten entsteht (Yorkshire, Afrika, Dubai...), führt sie für die einzige Folge aus Deutschland in den Innenhof des Ludwigsburger Schlosses.

"Wir wollten diesen einmaligen Postcard-View im Hintergrund", sagt Senior International Producer Chris Hale von Chump Productions und Press Director Hannah Pawlby fügt hinzu, "dass wir uns auch aufgrund der Car-Culture in Stuttgart und Region für diesen malerischen Drehort entschieden haben". Der Leiter der Schlossverwaltung Ludwigsburg Stephan Hurst freut sich über "die einmalige Gelegenheit, erneut positive Werbung für das Schloss und Ludwigsburg zumachen. Eine Produktion dieses Formates kommt nur einmal, das sollte man sich nicht entgehen lassen".

Die neue Show Grand Tour geht schon am kommenden Freitag, 18. November bei Amazon Prime Instant Video auf Sendung, die Folge aus Ludwigsburg wird in der ersten Januar-Woche ausgestrahlt. Ob Car-Show-Fans dieses Format auch irgendwann im Free-TV genießen dürfen, war (noch) nicht rauszukriegen.

Das tarnfarben-olivgrüne und beige Zelt, in dem 400 über ein Internet-Casting ausgewählte Zuschauer aus der Region exklusiv Platz nehmen dürfen, ist mit Requisiten wie alten Koffern, Lederstühlen, Emaille-Schildern und Holzkisten als Sitzbänken möbliert. Vor dem Fenster zum Innenhof sitzen die drei Moderatoren, über Ihnen befindet sich ein riesiger Flachbildschirm. Sie werden von vier beweglichen Kameras und einer Kamera auf einem Schwenkarm aufgenommen. Leider durfte die Presse vom Studio-Zelt keine Fotos machen. Alles ist eben streng geheim, weil man die Millionen Zuschauer (350 Millionen weltweit verfolgten schon Top Gear) natürlich bei der Stange halten will. Donuts im Schlosshof wird es keine geben, aber wieso sind dann Scheinwerfer in Richtung Brunnen aufgestellt? Hier wird es bestimmt eine Challenge mit heißen Schlitten von Clarkson und Co. geben.

Auf die Kosten des Drehs (fünf Tage wird aufgebaut, ein Tag gedreht, zwei Tage wird abgebaut) angesprochen, sagt Hale: "Too much, Zahlen darf ich keine nennen".

MORITZ bleibt für Euch mit dem Fuß auf dem Gaspedal!