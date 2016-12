× Erweitern Deschler GmbH Bosch Service

Einsteigen, Wohlfühlen, Losfahren, aber nur mit einer Webasto Standheizung. Sie bietet Wärme und Sicherheit vom Start weg – egal bei welchem Wetter. Anstatt sich morgens zu beeilen und mit klammen Fingern die Autoscheiben frei zu kratzen ist es so möglich, in Ruhe noch einen zweiten Kaffee zu trinken und anschließend in ein kuschelig warmes Auto mit freier Sicht einzusteigen! Ist das nicht eine angenehme Vorstellung?

Bosch Service Deschler in Schwäbisch Hall ist Standheizungsspezialist für Einbau, Wartung und Service jeder Webasto Standheizung. Immer auf dem neuesten Stand der Technik, bietet Deschler kompetente Beratung rund ums Auto. Dazu gehören schnelle und zuverlässige Wartung und Instandsetzung, kompetente Beratung sowie faire Preise. ger

Deschler GmbH Bosch Service

Crailsheimer Str. 65, 74523 Schwäbisch Hall www.deschler-sha.de