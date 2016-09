Erdgas: Fahren und Sparen

× Erweitern Erdgas tanken

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Neben einer deutlichen Schadstoffreduzierung gegenüber Benzin- und Dieselfahrzeugen punkten Erdgasfahrzeuge auch mit wirtschaftlichen Vorteilen.

Auf den ersten Blick fällt der Vergleich an der Tankstelle allerdings schwer, denn der Preis für Erdgas (CNG – Compressed Natural Gas) wird nicht, wie die anderen Treibstoffe in Euro/Liter, sondern in Euro/Kilogramm angegeben. Vergleicht man jedoch den Energiegehalt, lässt sich Erdgas für umgerechnet rund 0,73 Euro pro Liter tanken. Aufgrund der geringeren Schadstoffemissionen punktet der Erdgasantrieb auch deutlich bei der Kfz-Steuer.

Zwar sind die Anschaffungskosten im Vergleich zu Diesel- und Benzinfahrzeugen etwas höher, aber je nach Fahrleistung haben sich diese Kosten durch die Ersparnisse beim Unterhalt schnell wieder amortisiert.

Infos www.stadtwerke-hall.de/erdgasauto