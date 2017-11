Kfz-Tarife 2018: Wem die Autoversicherung zu teuer ist, der sollte jetzt handeln

× Erweitern IAA 2017-381.JPG Auf der IAA wurden in diesem Jahr wieder Autoneuheiten mit ihren Fahreigenschaften vorgestellt.

Spätestens Anfang November flattern den meisten deutschen Autobesitzern die Beitragsrechnungen für das kommende Jahr ins Haus.

Oft enthalten diese Botschaften viel Frust-Potenzial, denn statt einer erhofften Absenkung der Prämiensumme steht unterm Strich nicht selten ein Mehrbetrag. Durch einen Wechsel des Versicherers oder geschickte Verhandlungen mit dem aktuellen Unternehmen lässt sich die Erhöhung jedoch in vielen Fällen vermeiden und somit eine Menge Geld sparen.

Bis zum 30. November problemlos wechseln

Das Angebot an Kfz-Versicherungen ist riesengroß. Neben etablierten Assekuranzen strömen jedes Jahr auch bislang unbekannte Versicherer in dieses Marktsegment vor. Oft werden Neukunden dabei mit besonders attraktiven Konditionen gelockt, weswegen sich ein Vergleich so gut wie immer lohnt. Insbesondere Fahranfänger oder Autobesitzer mit niedrigem Schadenfreiheitsrabatt können hier eine Menge Geld sparen.

Da es grundsätzlich möglich ist, eine Kfz-Versicherung jedes Jahr bis zum 30. November zu kündigen, ist der Wechsel in aller Regel schnell und einfach vollzogen. Allerdings gilt es, beim Tarifvergleich immer auf die genauen Leistungen des angebotenen Neuvertrages zu achten. In manchen Fällen geht der niedrigere Beitrag - insbesondere in der Vollkasko - mit Haftungsausschlüssen, einer Einschränkung der freien Werkstattwahl oder einer stärkeren Rückstufung im Schadensfall einher. Wer über einen Wechsel nachdenkt, tut daher gut daran, die Versicherungsbedingungen und Leistungsparameter gründlich zu studieren.

Die Prämienhöhe senken

Nicht immer ist ein Wechsel des Versicherers der beste Weg. Oft bietet auch die eigene Gesellschaft für Neuverträge günstigere Tarife an, in welche unter Umständen auch Bestandskunden wechseln können. Mitunter genügt dazu ein kurzer Anruf bei der Hotline des Versicherers oder ein Gespräch mit dem Vermittler.

Überdies können sich auch die individuellen Eigenheiten des versicherten Fahrzeugs beziehungsweise die persönlichen Verhältnisse des Versicherungsnehmers günstig auf die Prämienhöhe auswirken. So senkt in aller Regel nicht nur eine geringe Jahresfahrleistung, sondern auch ein nächtlicher Stellplatz auf einem privaten Grundstück den Beitrag. Auch Zahl und Alter der das Fahrzeug steuernden Fahrer spielt bei der Ermittlung der Versicherungsbeiträge eine wichtige Rolle. Hat der Sohn also inzwischen schon ein eigenes Auto und kann aus dem Vertrag gestrichen werden, lässt sich der Beitrag durch eine Reduzierung der eingetragenen Fahrer merklich senken.

Keine Zeit verlieren!

Ob Wechsel zu einem anderen Versicherer, Gewährung von Rabatten oder Änderung von Tarifmerkmalen - es gibt viele Möglichkeiten, bei der Kfz-Versicherung eine Menge Geld zu sparen. Damit dies aber wirklich klappt, sollten Autobesitzer sich jetzt sputen: Noch bis zum 30. November ist ein Wechsel durch einfache Kündigung möglich. Einige Ratgeber zum Wechsel der Autoversicherung helfen bei der Auswahl an Autoversicherern. Wird die Prämie in der Rechnung für 2018 erhöht, besteht zudem ein Sonderkündigungsrecht. Die Frist hierfür beträgt einen Monat ab Zugang der Rechnung. Diese Termine sollten für einen problemlosen Wechsel unbedingt beachtet werden.